Tavalyi gazdasági rekordév

2022. március 18. 18:47

A higgadt, megfontolt kormányzati döntések biztosították az alapot ahhoz, hogy a válság ellenére is a tavalyi lehetett minden idők legsikeresebb éve a magyar gazdaság szempontjából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Hajdúböszörményben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az M+Z 2000 bőr és textilkonfekcionáló Kft. komplex beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú ruházati cég 565 millió forintos fejlesztéséhez az állam 282 millió forinttal járult hozzá, így segítve 137 munkahely megtartását.



Beszédében mindenekelőtt kitért arra, hogy 2021-ben megdőlt az éves gazdasági növekedés, az exportteljesítmény, a beruházások és a foglalkoztatottság rekordja, ami szerinte még egyenként is komoly teljesítmény lenne.



"Mindehhez az alapot a higgadt, megfontolt, nyugodt, felelősségteljes döntések jelentették" - emelte ki, hozzátéve, hogy a kormány a krízis idején sem engedett a sikeresnek bizonyult gazdaságstratégiai elképzeléseiből, és a munkahelyek megmentésére fókuszált.



Ennek kapcsán rámutatott, hogy a kormány beruházásösztönzési programja keretében 1434 magyar vállalat összesen 1700 milliárd forintnyi fejlesztést hajtott végre, így hozzájárulva mintegy 270 ezer munkahely megőrzéséhez.



Tájékoztatása szerint Hajdú-Bihar megyében 48 cég összesen 24 milliárd értékben hajtott és hajt végre beruházásokat, amelyekhez a kormány 11 milliárd forint támogatást adott, ezzel hozzájárulva körülbelül 6100 munkahely megőrzéséhez.



Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a programnak köszönhetően a magyar gazdaság megerősödve került ki a válságból. "Ha viszont hallgattunk volna ellenfeleinkre, akkor ma történelmi szinten lenne a munkanélküliség és az eladósodottság is" - mondta.



Majd fontosnak nevezte, hogy a nemzetgazdaság lelkét adó, magyar tulajdonban lévő, vidéki vállalatok rendkívüli mértékben megerősödtek az elmúlt években, olyannyira, hogy a nehézségek ellenére sem döntöttek leépítésekről.



A miniszter végezetül elmondta, hogy a nagyjából 48 ezer embernek munkát adó magyar textilipar termelési értéke tavaly 11 százalékos növekedéssel elérte a 410 milliárd forintot.



Valamint közölte, hogy a nagy nemzetközi cégek magyarországi jelenléte igenis lehetőséget jelent a hazai kis- és közepes vállalkozások számára, amit az is mutat, hogy például az M+Z 2000 bőr és textilkonfekcionáló Kft. látja el munkaruhákkal az Audi Hungária Motor Kft.-t.

MTI