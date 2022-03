Újabb térségekre terjedhet ki az iparfejlesztés a következő években

2022. március 18. 21:41

A következő években az ország déli megyéi, Szeged és Pécs térsége lehet az iparfejlesztés új területe - mondta az innovációs és technológiai miniszter egy vállalkozói fórumon pénteken, Makón.

Palkovics László szerint a beruházások következő korszakában a magas hozzáadott értéket előállító tevékenységekre kell összpontosítani. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a keleti országrész az iparosodottsági térképen már 2010 után megjelent, kibocsátása néhány év múlva meghaladhatja a legkorábban fejlődésnek indult nyugati térségét.



Magyarország - mint fogalmazott - tanult a 2008-as válságból, az akkori hibákat nem követte el újra a világjárvány idején, és a befektetések ösztönzésével, munkahelyteremtéssel, képzések támogatásával olyan helyzetet teremtett, amelyben az ipar gyorsan magára talált. Véleménye szerint a válságot követően a legfontosabb kitörési lehetőségek egyike az energia, azon belül is a zöld energia lehet, a magyar vállalkozásoknak tehát érdemes lesz az ehhez kapcsolódó technológiák felé fordulniuk akár gyártóként, akár szolgáltatóként. A miniszter a beruházási ütem alapján a belföldi energiaszükséglet jelentős, akár kétszeres emelkedésére is számít. Magyarországnak készen kell állnia arra, hogy ezt az igényt kielégítse, hiszen egész Európa számára kihívást jelent majd az energiaellátás - tette hozzá.



Palkovics László szerint a belföldi autóipar jövőjét az akkumulátorgyártási kapacitások határozzák meg, hiszen Magyarország a kontinens legnagyobb akkumulátor-előállítójaként az elektromos közlekedés meghatározó résztvevője lesz. Megjegyezte ugyanakkor, hogy sokak várakozásával ellentétben nem az akkumulátor lesz az egyetlen megoldás a járművek hajtására, a magyar vállalkozásoknak ezért többek között a hidrogéntechnológiában, az üzemanyagcella-fejlesztésben is érdemes részt venniük. Az autóipar mellett sürgette a busz- és vasútgyártás bővítését, valamint az acélgyártás fejlesztését, ügyelve arra, hogy az itt keletkező fémhulladék ne külföldre kerüljön, hanem belföldi üzemekhez.



A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország a világszintű kihívások tapasztalataiból is tanult, a járvány hatására például új egészségipari kapacitásokat épített ki. Ma már a hadiipar fejlesztését sincs értelme megkérdőjelezni, amit az is jól mutat, hogy a Zalaegerszegen beruházó Rheinmetall tőzsdei értéke az utóbbi hetekben csaknem a kétszeresére nőtt - tette hozzá. A legfontosabb fejlesztési területek közül kiemelte még az élelmiszeripart, amelynek - mint mondta - a következő években jelentős technológiai fejlesztésekre lesz szüksége.



Palkovics László az elmúlt évtized egyik legfontosabb eredményének a szakképzés korszerűsítését, és a felsőoktatás átalakítását nevezte. A szakképzési kínálat évről évre népszerűbb, és hamarosan az egyetemek átszervezéséből származó előnyök is egyre nyilvánvalóbbak lesznek - tette hozzá.



MTI