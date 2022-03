Labdarúgó NB I - Nem hibázott az éllovas FTC a Mezőkövesd ellen

2022. március 18. 22:03

A címvédő és éllovas Ferencváros egygólos győzelmet aratott a vendég Mezőkövesd felett a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Az egyetlen gól szerzőjét ünneplik a csapattársak – fradi.hu

A hat kör óta veretlen zöld-fehérek előnye így nyolc pontra nőtt a második Puskás Akadémiával és a harmadik Kisvárdával szemben, de a két legfőbb rivális csak szombaton lép pályára.



A bennmaradásért küzdő Mezőkövesd sorozatban ötödik bajnoki találkozóján maradt nyeretlen.

NB I, 25. forduló:

Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (1-0)



Groupama Aréna, 6517 néző, v.: Bogár

gólszerző: Nguen (3.)

sárga lap: Laidouni (41.), Zubkov (44.), Esiti (56.), illetve Cseri (8.), Cseke (45+4.), Madarász (62.), Granecny (69.)

Ferencvárosi TC:



Dibusz - Wingo, S. Mmaee, Kovacevic, Civic - Laidouni (Vécsei, 59.), Esiti - Zubkov (Botka, 69.), Zachariassen (Gavric, 69.), Nguen - R. Mmaee (Bassey, 93.)

Mezőkövesd Zsóry FC:



Tordai - Farkas D., Vajda (Granecny, 68.), Bilali, Vadnai - Cseke, Karnyicki - Cseri (Qaka, 76.), Kis T. (Madarász, a szünetben), Besirovic (Babati, 56.) - Jurina (Drazic, a szünetben)

A Ferencváros rögtön a mérkőzés elején vezetést szerzett egy potyagóllal. A fővárosiak előnyben is nagy mezőnyfölényben futballoztak, helyzeteik is voltak, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, vagy Tordai hárított, egy ízben pedig les akadályozta meg az újabb gólt. A vendégek alig jutottak el a hazai kapuig, így a szünetig jószerivel esélyük sem volt egyenlíteni.



Mezőkövesdi lehetőséggel indult ugyanakkor a második játékrész, de ezt követően ismét a zöld-fehérek irányították a játékot, azonban továbbra sem sikerült megduplázniuk az előnyüket. A félidő derekától pedig már inkább csak meddő volt a hazaiak fölénye, sőt, egy ízben Dibusznak kellett bravúrral védenie, hogy megtartsa csapata számára a vezetést. A hajrában próbálkozott a Mezőkövesd, de a Ferencváros megőrizte minimális előnyét, így végül megérdemelten zsebelte be a három pontot.



MTI