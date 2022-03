Volt ukrán elnök: "Macron, várunk téged itt Kijevben”

„Szeretném meghívni Macron elnököt ide Kijevbe. Emmanuel Macron, várunk téged itt Kijevben”– nyilatkozta Petro Porosenko korábbi ukrán elnök a BFMTV című francia televíziónak. Az ukrán fővárosból küldött videóüzenetében Porosenko katonai egyenruhában, felfegyverzett katonák gyűrűjében beszélt.

Porosenko korábban is tett harcias üzeneteket: egy nappal az orosz invázió kezdete után kezében egy AK-47-es gépkarabéllyal nyilatkozott a CNN amerikai hírtelevíziónak, szintén Kijevből.

Porosenko, akit a bíróság hazaárulással is meggyanúsított, korábban külföldre távozott és csak idén január 19-én tért vissza Varsóból Kijevbe. Mint arról az MTI is beszámolt, egy még folyamatban levő ügyben a hatóságok azért gyanúsították meg Porosenkót, mert szerintük az Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök „komájaként” is emlegetett Viktor Medvedcsuk ukrán oligarchával közösen illegálisan kereskedett a donyecki szakadárokkal az általuk ellenőrzött területen kitermelt szénnel, tehát ily módon „terroristákkal” működött együtt.