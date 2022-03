Szupergyors és halálosan pontos: így működik az orosz hiperszonikus rakéta

2022. március 19. 17:30

A NATO tehetetlenül áll az orosz hadiipar legújabb fejlesztése, a Kinzsal hiperszonikus rakéta előtt, amelyet először pénteken vetett be az orosz légierő a délnyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk mellett. A nyugati katonai szakértők egyelőre annyit tudnak az új csodafegyverről, hogy hihetetlenül gyors és precíz, és jelenleg nincs rá ellenszerük.

A moszkvai védelmi minisztérium szombaton megerősítette, hogy az orosz légierő Kinzsal hiperszonikus rakétával megsemmisített egy föld alatti lőszerraktárat a délnyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk térségében, Deljatin városa mellett.

Ez az első alkalom a háború kezdete óta, hogy Oroszország bevetette új, levegő-föld ballisztikus rakétáját. Az új típusú fegyvert eddig csak hadgyakorlatokon használták, legutóbb februárban, néhány nappal az ukrajnai invázió előtt – számolt be a német Focus Online.

A hiperszonikus fegyverek az elmúlt évtized legnagyobb haditechnikiai fejlesztésének számítanak. Oroszország már 2018-ban sikeresen tesztelte az Avangard hiperszonikus rakétát, amelyet Vlagyimir Putyin akkor „gyakorlatilag legyőzhetetlennek” nevezett.

A Kinzsal előnyei: gyorsaság és pontosság

A Ch-47M2 Kinzsal – magyarul: Tőr – két szempontból is jelentősen eltér a hagyományos rakétáktól. Még a „hagyományos” szuperszonikus fegyvereknél is gyorsabb, és – ellentétben a ballisztikus rakétákkal, amelyek a puskagolyóhoz hasonlóan egy kiszámítható pályán mozognak – repülés közben is nagy pontossággal manőverezhető.

A moszkvai hadügyminisztérium szerint a Kinzsal hatótávolsága 2000 kilométer, sebessége pedig akár a 10 machot (több mint 12 000 kilométer/órát) is elérheti.

Nyugati katonai szakértők szerint a Kinzsal „csak” 6000 kilométer megtétele után tart a célra, azonban még ebben az esetben is 10–30 perc alatt elérheti Európa nagyvárosait attól függően, hogy honnan lövik ki.

A Kinzsal rakétákat MiG–31-es vadászrepülőgépek indítják, a ledobás után egy rövid, meghajtás nélküli szakasz következik. A rakétahajtómű csak azután kapcsol be, hogy a rakéta biztonságos távolságba került a repülőgéptől. A Kinzsal ezután 18–20 kilométeres magasságba emelkedik, ahol az irányítását egy úgynevezett inerciás navigációs rendszer és az orosz védelmi minisztérium GLONASS műholdas rendszere biztosítja.

A célpont csak az utolsó pillanatban derül ki

Az orosz hiperszonikus rakéta olyan gyors, hogy támadás esetén perceken belül célba ér, nem hagyva időt az ellenség légvédelmének a reagálásra – írja a Focus Online. Ráadásul félig ballisztikus pályán mozog, ezért végig manőverezhető marad. A Föld légkörében bármikor képes magasságot változtatni és kitérő manővereket tenni.

A hiperszonikus rakéták használatának fő veszélye tehát szintén a felkészülési idő rövidségében rejlik. „Ez fokozza az idegességet, ami növeli annak lehetőségét, hogy támadási riasztás esetén azonnal beindítsák az atomfegyvereket, ami téves riasztás esetén nukleáris háborút is kiválthat” – mondta Jürgen Altmann fizikus, a Dortmundi Tudományegyetem munkatársa.

Oroszország mellett Kína és Észak-Korea is rendelkezik hasonló rakéta-prototípusokkal, a Nyugat viszont lemaradt a hiperszonikus fegyverek elleni védelem fejlesztésében.

Az Egyesült Államok az elmúlt években sok milliárd dollárt költött a hiperszonikus fegyverek fejlesztésére – eddig sikertelenül. A mérnökök számára a legnagyobb kihívást a repülés közben fellépő rendkívül magas hőmérséklet jelenti.

A Bulgarian Military katonai portál becslése szerint az Egyesült Államok a hiperszonikus rakétarendszerek terén – típustól függően – 5–9 éves lemaradásban van Oroszországhoz képest. Az USA valószínűleg csak 2023-ban állíthatja hadrendbe első hiperszonikus fegyvereit – írja a Focus Online.

hirado.hu