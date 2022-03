Az orosz fiatalok nagy része elítéli a háborút

"– Személy szerint nem veszek részt a tüntetéseken, túlságosan félelmetes az a gondolat, hogy egy életre rács mögé csukhatnak. Az orosz átlagembereket érintő nyugati szankciókat sem értem, a világ már így is gyűlöl bennünket, miért kell még nehezebbé tenni az életünket?! – panaszkodott az Al Jazeera hírportálnak egy orosz fiatal. A nyugati szankciók miatt a tudományos életből és a sportrendezvényekről is lényegében kitiltották az orosz állampolgárokat, de az országot több nemzetközi márka is elhagyta már. – Nem akarok elzárva élni, egyszerűen kihúzták a talajt a lábunk alól. A kedvenc termékeink és márkáink kivonultak, vagy a többszörösére nőtt az áruk – mesélte egy másik fiatal.

A hírportálnak nyilatkozók elmondták, hogy ők maguk és barátaik sem támogatják a háborút, „mind Putyin ellen vagyunk”, azonban a családjukon belül már nem ennyire egyértelmű a helyzet.

– Az idősebb generáció belefulladt a propagandába, és úgy vélik, Putyin tettei jogosak és az orosz hadseregnek meg kell védenie az Ukrajnában élő oroszokat. Mindenesetre remélem, hogy az emberek megértik, nem mi választottuk ezt a háborút, hanem egy olyan elnök, aki a saját valóságában él – húzta alá az egyikük.

Független orosz szociológusok február vége és március közepe között végzett kutatása szerint az oroszok 71 százaléka támogatja „a különleges katonai műveletet”. A felmérés szerint a megkérdezettek között a 35 évnél idősebbek többsége büszkeséget, tiszteletet és reményt érez a háború kapcsán, míg a 18 évnél fiatalabbak szégyent.

Összességében az idősebbek inkább támogatják, míg a fiatalok inkább ellenzik az orosz inváziót.

A kutatásban résztvevők 87 százaléka az állami televízióból értesült az orosz invázióról. Az itt megjelent információkkal kapcsolatban azonban a 35 évnél fiatalabbak szkeptikusabbak, mint az idősebb válaszadók.

Lapunknak nyilatkozott egy Moszkvában élő magyar fiatal, aki elmondta: „Az oroszok nem a föld alatt élnek ismerik és használják is a VPN-t (virtuális magánhálózat, amellyel a felhasználók indirekten érhetik el a külföldi oldalakat – szerk.), tudják mi zajlik körülöttük, van véleményük, de azt nem feltétlen hangoztatják úton-útfélen.”

Az Al Jazeera-nak nyilatkozó fiatalok arról panaszkodtak, hogy lényegében nincs lehetőségük kifejteni a véleményüket, hiszen állításuk szerint „az embereket már azért letartóztatják, ha olyan helyen sétálnak, ahol tüntetést jelentettek be”.

Szerintük a háborút minden orosz állampolgár megérez, lelkileg, gazdaságilag, vagy társadalmilag, de az biztos, hogy „teljesen elvesztették a kontrollt” és ha bármit tennének a változásért, akkor csak „bajuk esne”.

– Ha valaki háború ellenes szólamokat hangoztat, az 15 év börtönbüntetésre is számíthat – jelentette ki az egyikük.

Vannak azonban, akik a megtorlások ellenére is vállalják a véleményüket. A televízióban háború-ellenes plakátot felemelő Marina Ovszjannyikova televíziós szerkesztőnek 30 000 rubel (kb. 95 ezer forint) pénzbírságot kellett fizetnie, de szerinte „ezzel még nincs vége” és megkaphatja a 15 éves börtönbüntetést a tiltakozásáért.

Noha Emmanuel Macron francia államfő politikai menedékjogot ajánlott neki Franciaországban, ő jó „hazafikánt” inkább Oroszországban maradna és „harcolna”.

Mások azonban inkább elhagynák Oroszországot, több fiatal is arról számolt be, hogy sok barátjuk már külföldre ment. Mások csak tervezik ezt, mivel a tízszeresére nőtt vonatjegy árak és a külföldi ismerősök hiánya megnehezíti az elindulást.

– Jelenleg igyekszünk alkalmazkodni a változásokhoz, például, hogy hogyan fizetünk majd a külföldi termékekért, ha a bankok nem működnek – mesélte egy orosz fiatal. A megkérdezettek már nem tapasztalnak sorokat az ATM-ek előtt, noha állításuk szerint szeptemberig nem is tudnának felvenni külföldi valutát.

A lapunknak nyilatkozó Moszkvában élő magyar fiatal nem tapasztalt változást a közhangulatban. Állítása szerint a boltok polcai sincsenek kifosztva, „békésen zajlanak a mindennapok”. – Sokakat a nyugati termékek hiánya sem zavar, azokat hazai alternatívákkal helyettesítik – zárta gondolatát.