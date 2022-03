Százhetven programot kínál a Budapesti Tavaszi Fesztivál

2022. március 20. 11:15

Százhetven programot, köztük közös táncot, koncerteket és színházi előadást is kínál a Budapesti Tavaszi Fesztivál április 29. és május 15. között száz helyszínen.

A fesztivált szervező Budapest Brand nZrt. közleménye szerint a fesztivál a tánc világnapján kezdődik, így április 29-én a város számos pontján tűnnek fel flashmob-szerűen táncosok a Kolosy tértől a Teleki térig, a Fény utcai piactól Újpalotáig. Este a Duda Éva Társulat Golden Section/I Shall Be Free című dupla bemutatója avatja fel az egykori margitszigeti Ásványvízpalackozóban nyíló Kristály Színteret. A Madách téren másnap tánciskolák közösségei mutatkoznak be, a Tavaszi TáncTéren pedig bárki beszállhat a közös táncba, amelyet esti örömzene zár.

Április 30-án a Budapesti Fesztiválzenekar ad koncertet Still, Adams, Ives címmel. A koncert William Grant Still művével kezdődik, majd a Steve Reich utáni korszak egyik legkiemelkedőbb komponistája, John Adams hegedűversenyével folytatódik.

Avignon és Amszterdam után a Vígszínházban látható május 4-én és 5-én Mundruczó Kornél rendezésében Wéber Kata Pieces of a Woman című drámája a lengyel TR Warszava előadásában.

A belváros mellett a kevésbé szem előtt lévő városrészek felé is nyit a fesztivál, az érdeklődők felfedezhetik a XV. kerület köztereit és a Budapesti Közművek ottani telephelyét, a Római-part történeteit, az egykori Goldberger gyárat Óbudán, a XXII. kerületben található Art Quarter Budapest privát alkotóházat, a budafoki pincéket és a rehabilitált Dunapart-szakaszt.

A hagyományos műfaji ajánlók mellett a fesztivál programja idén tematikus koncepciók szerint is böngészhető a www.btf.hu honlapon. A szervezők hat "élményutat" ajánlanak az érdeklődők számára: az Alternézet szubkulturális körökre hívja fel a figyelmet, a Családikör jelzésű programokon az egész család talál magának elfoglaltságot, emellett az Európaihatás, a Köztérélmény, a Nőihangok eseményei és a Zöldeszmék sorozat kínál eseményeket.

A programok között vannak ingyenesen látogatható, előzetes regisztrációhoz kötött események, illetve előre megvásárolt belépőjeggyel látogathatók. További információk a fesztivál honlapján olvashatók.

MTI