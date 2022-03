Magyar egyházi diákotthont adtak át Prágában

2022. március 20. 16:20

Magyar egyházi diákkollégiumot adtak át vasárnap Prágában.

Az Adalbertinum névre keresztelt tízszobás prágai magyar egyházi diákotthont a városközpontban lévő Szent Henrik és Kunigunda templom plébániája tetőterének átépítésével alakították ki.

A templommal szemben álló történelmi épület átalakításának költségeit, amelyek mintegy 400 ezer eurót tettek ki, a magyar állam és a Magyar Katolikus Püspöki Kar fedezte - tájékoztatta Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Személyi Plébánia plébánosa az MTI-t.

Az új diákotthon ünnepélyes átadását hálaadó szentmise előzte meg a Szent Henrik és Kunigunda templomban, amely a Prágai Magyar Katolikus Személyi Plébánia központja is. A szentmisét a hívőkkel teljesen megtelt templomban Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása és Udvardy György, veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese celebrálta. Jelen volt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, Csáky Pál volt szlovák kormányfő-helyettes, valamint Boros Miklós, Magyarország prágai nagykövete.

Szili Katalin a plébánia épületében elmondott ünnepi beszédében a magyar állam nevében köszönetet mondott Dominik Duka bíborosnak, hogy támogatja a csehországi magyar közösséget, s a cseh katolikus egyház nevében felvállalta és támogatta a prágai magyar egyházi diákotthon létrehozását is.

"A 21. század harmadik évtizedében Magyarország számára különösen fontos a határokon kívül élő magyarság, lett légyen az bárhol, legyen szó akár a szülőföldön boldogulni kívánó magyarokról, akár a diaszpórában élőkről is" - nyilatkozta Szili Katalin az MTI-nek.

"A Prágában élő magyarság tulajdonképpen szintén diaszpórában élő magyarság, akik identitásának megőrzése mindannyiunk számára nemcsak korparancs, de egy belső indíttatás is. A tíz éve elfogadott alaptörvény is kimondja, hogy Magyarország felelősséget visel a határokon kívül élő magyarokért. Ennek az elvnek a gyakorlati megvalósulása ez a mostani prágai kollégiumátadás is" - fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.

"Most, amikor egy új választásra készülünk április 3-án, nem tudom megkerülni azt, hogy itt a diaszpórában ne fogalmazzam meg: számunkra rendkívül fontos kérdés, hogy olyan kormánya legyen továbbra is Magyarországnak, amely a nemzeti értékeket fontosnak tartja, hogy ne történjen visszalépés azokban a nemzetpolitikai intézkedésekben, amelyeket az elmúlt 12 évben sikerült megvalósítani, s amiről én azt gondolom, hogy folytatni kellene" - mondta Szili Katalin.

Prágában jelenleg több mint száz magyar egyetemista végzi tanulmányait, túlnyomó többségükben szlovákiai fiatalok. A magyar egyetemisták többsége az Ady Endre Diákkörbe tömörül, amely a legrégibb magyar diákklub az egykori Csehszlovákia területén, és idén ünnepli megalakulásának 65. évfordulóját.

Magyarországról általában a csereprogramokon keresztül érkeznek diákok egy vagy két szemeszterre a cseh fővárosba. Az új kollégium számukra is tud majd szállást biztosítani.

A diákotthon falait Lőrincz Zsuzsa prágai magyar képzőművész képei és grafikái díszítik.

