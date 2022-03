NB I - Debreceni siker Pakson

2022. március 20. 16:40

A Debrecen nyerni tudott Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.

A vendégcsapat két vereséget követően gyűjtötte be a három pontot vasárnap, a hazai együttes - az egész mezőny leggólerősebb alakulata - pedig egymás után másodszor nem talált ellenfele kapujába.



OTP Bank Liga, 25. forduló:

Paksi FC-Debreceni VSC 0-1 (0-0)



Paks, 2076 néző, v: Andó-Szabó

gólszerző: Da. Babunszki (51.)

sárga lap: Szabó J. (11.), Szabó B. (72.), illetve Poór (29.), Varga J. (39.), Da. Babunszki (39.), Do. Babunszki (46.), Pávkovics (64.), Baráth (87.)



Paks: Nagy G. - Lenzsér, Gévay (Szabó B., 61.), Szabó J. (Szélpál, 62.) - Sajbán, Windecker, Haraszti, Balogh B. (Nagy R., 75.), Medgyes - Pethő (Böde, 62.), Ádám



DVSC: Hrabina - Poór (Baranyai, 96.), Pávkovics, Deslandes, Charleston - Da. Babunszki (Bényei, 79.), Varga J., Baráth, Bódi - Do. Babunszki (Tischler, 84.), Dzsudzsák



A Paks játszott mezőnyfölényben az első félidőben, bizonyos szakaszokban letámadta ellenfelét, emiatt a Debrecennek időnként akadt gondja a labdakihozatallal. Ugyanakkor a vendégeknek nem az volt a szándékuk, hogy csak a védekezésre koncentráljanak, amint lehetett, igyekeztek megtartani a labdát, támadásokat is vezettek, komoly lehetőségei azonban csak a hazai együttesnek akadtak, egyszer a kapufán csattant a labda Haraszti lökete nyomán.

A fordulás után nem sokkal David Babunszki szépen lépett ki a labdával, és egy cselt követően pontosan kilőtte a jobb alsó sarkot. A partjelző lest jelzett, a videós elemzés alapján azonban Andó-Szabó végül középre mutatott. Némi meglepetésre került előnybe a DVSC, amire a paksiak nagy helyzetekkel válaszoltak, majd Bognár György vezetőedző hármas cserével reagált pár perccel később. A hazai csapat ezzel együtt nem igazán találta megszokott ritmusát, hiába támadott sokat, nagy gólszerzési lehetőségeket már nem tudott kialakítani. A ráadásra úgy tűnt, emberhátrányba is kerül a Paks, de Szélpál kiállítását a VAR-elemzés után visszavonta a játékvezető.

