Erősödéssel kezdi a hetet a forint

2022. március 21. 09:34

Hétfő reggel 374,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal maradt el a péntek esti árfolyamtól. A múlt hét végén érezhetően elbizonytalanodott ismét a piac az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, a rossz hírek hatására a magyar deviza korábbi szárnyalása is megtorpant 370 körül. Vagyis úgy tűnik, hogy a visszapattanás innen már nem folytatódik, sőt a konfliktus további eszkalálódása inkább ismét a gyengülés felé mutató kockázatokat hordoz a forint szempontjából. Éppen ezért a következő napokban is elsősorban a frontról érkező hírekre, illetve a szankciókra figyelhetnek a befektetők. Ezek a hírek még a keddi kamatdöntő ülést is elhalványíthatják kicsit, persze ha jó hírek érkeznek a háborúval kapcsolatban, akkor sokat számít hat a jegybanki kommunikáció, valamint a friss GDP- és inflációs előrejelzés. A dollárral szemben most 338,85 körül járunk, míg az angol font 445,9 forintba kerül.

portfolio.hu