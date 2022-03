Potocskáné közel 3 milliós dominikai tanulmányútra fizette be fiát

2022. március 21. 11:50

Potocskáné Kőrösi Anita a Jobbik alelnöke mindent megtesz azért, hogy magát egyszerű siófoki nőnek állítsa be. Ennek érdekében egy panelban fotózkodik, tollat foszt, és olcsó dolgokat vásárol. Az igazság azonban az, hogy a Jobbik alelnöke, több ingatlannal is rendelkezik, és már majdnem készen áll a kétszintes családi háza Siófokon, várva a család beköltözését. A minap pedig egy újabb nem mindennapi dologra derült fény a család életéből. Potocskáné fia feltehetőleg egy közel 3 milliós dominikai cserediák-programon vett részt. A Jobbik alelnök fia többször is közölt részleteket a 10 hónapos kiruccanásról a TikTok-oldalán.

Potocskáné Kőrösi Anita, az ellenzék Somogy megye 4. számú egyéni választókerületének jelöltje igyekszik a tisztes szegénység, az egyszerű családanya képét festeni magáról. Ezért például tüntetőleg egy siófoki panellakásból posztol fotókat, miközben egy kétszintes, új építésű családi ház várja, hogy a család végre beköltözzön. De a képviselőnő mindezek mellett – miközben a hokedlin ülve, tollfosztással igyekszik az egyszerű vidéki nő képét festeni – az Országgyűlés Hivatalával havi 345.000 forintért egy 58 négyzetméteres lakást is béreltet az V. kerületi Nádor utcában.

A Kontrához korábban eljutott képek tanúsága alapján úgy tűnik, hogy a jobbikos képviselőnő fia Nádor utcai lakásából kísértetiesen hasonló a kilátás, mint édesanyja bérleményéből. Vajon véletlen lenne? Vagy egyszerűen Potocskáné egyébként Budapesten dolgozó fia használja az anyjának közpénzből bérelt ingatlant? - teszi fel a kérdést cikkében a portál szerzője.

Miközben Potocskáné a szegény, siófoki panellakó látszatát kívánja kelteni a választókerületben, a családnak még arra is volt pénze, hogy egy – a Kontra információi szerint – közel 3 millió forintos cserediák-programra befizessék a gyermeküket.

Erről tanúskodik legalábbis a Jobbik alelnök fiának közösségi oldala, ahol egy kérdésre, hogy „Mesélj, milyen volt Dominikán”, elmondja, hogy „Nem tudnám kifejteni ilyen röviden azt a tapasztalatot, amit közel egy éves csereprogram keretében szereztem abban a gyönyörű országban. De bárkivel szívesen leülök róla sztorizgatni meg kitárgyalni a témát.”

A Kontra utánanézett, hogy milyen lehetőségei vannak annak a tehetős szülőnek, aki éppen a festői karib-tengeri országba akarja küldeni tanulni a gyermekét.

Az AFS Nemzetközi Cserediák Alapítvány oldalán hirdetik a „Középiskolai tanév Dominikán” című cserediák-programot, melynek keretében a nebuló egy teljes tanévet tölt a célországban. Ez 10 hónapot jelent, mely idő alatt egy ottani középiskolába jár, valamint egy fogadó családnál lakik.

Az ígéretesnek hangzó tanulmány költsége 2.990.000 forint, ami jól mutatja, hogy nem minden szülő engedheti meg magának, hogy egy dominikai középiskolába járassa a gyermekét.

Potocskáné hiába pózol idehaza a siófoki panel teraszáról, és próbálja magát a nép egyszerű gyermekeként beállítani, a valóság az, hogy átlagon felüli életkörülményeket tud a családjának biztosítani, amihez az adófizetőktől havonta 1.695.120 forinttal járulnak hozzá. Hiszen egy 3 millió forintos tanulmányutat, több ingatlan fenntartását és egy építkezést nem minden család tud megengedni magának egyidejűleg. Potocskáék igen - zárja cikkét a Kontra.

MH, Kontra