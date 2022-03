Menczer Tamás: Magyarországon senki nem marad ellátatlanul

2022. március 21. 17:04

Jelenleg az ígért ezer tonna ukrajnai segélyszállítmány ötödénél tartanak, így a jövőben is folyamatosan érkezik a segítség Magyarországról – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Menczer Tamás kifejtette: az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre, 600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben állítunk össze segélyszállítmányt. „Pénteken öt kamionnal mentünk át a határon”, ez 70 tonnányi mennyiség volt 200 millió forint értékben – közölte.

Elmondta: a szállítmányban volt több mint 50 tonna tartós élelmiszer, 8 tonna tisztálkodási eszköz, 2 tonna babaápolási termék, továbbá egészségügyi eszközök. Az eddigi szállítmányokkal együtt az 1000 tonnának most nagyjából az ötödénél járnak, így a segélyszállítmányok a jövőben is folyamatosan érkezni fognak – mutatott rá. Az államtitkár kitért arra is, hogy amíg korábban a háború elől menekültek az emberek, most már a háborúból menekülőkkel találkoznak, vagyis a helyzet még súlyosabbá vált.

MTI