Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

2022. március 22. 09:23

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy, minden tekintetben szárhegyi színjátékot készülnek előadni, amelynek célja, hogy az egész közösség figyelmét felhívják a csengettyű felújításának fontosságára.

Védőfóliával takarták le a csengettyűt, hogy ne romoljon tovább az állapota – Kép: Gál-Pál László

Közösségi összefogással újult meg 2019-ben a szárhegyi Csengettyű utca és a fő út találkozásánál az a harangláb, amiről az utca is a nevét kapta. Már akkor tervezték, hogy a falu Ditróhoz közelebb eső részén, az Énkány utcában álló hasonló építményt is feljavítják, de ez a munka a járvány miatt tolódott, most azonban közeledni látszik a megvalósítás.

Akarat van hozzá, már csak a pénzre lenne szükség ehhez. Az az ötlet született, hogy színtársulatot alakítanak, és húsvétkor bemutatják a Laji bá, avagy Nyüszkölés a feredőn s a nagy víz martyán című darabot, amelynek a bevételét is ide szánják, de egyben ezzel akarják felhívni mindenki figyelmét a csengettyű sorsára, a javítás fontosságára.

„Ez minden tekintetben egy igazi szárhegyi előadás lesz, hiszen az író Színi Lajos itt volt orvos, az ő művét szintén egy falubeli, Ferencz Attila dolgozta át színpadra, és természetesen helyi emberek fognak benne szerepelni” – mondta el Gál-Pál László, kezdeményező.

Hozzátette, maga is meglepődött, hogy sikerült összetoborozni a megfelelő létszámot, hiszen a darabnak a főszereplők mellett sok mellékszereplője is van, de akiket megszólítottak, azonnal igent mondtak, a próbák jó hangulatban folynak, és már egyre biztosabb, hogy húsvétkor sor kerülhet a bemutatóra, 25 szereplővel. Kalákában dolgoznak majd Érdekesség még, hogy ezelőtt csaknem 25 éve, 1998-ban már sor került egyszer ennek a darabnak az előadására, az akkori fiatalság szervezésében, most viszont 18 évestől 50 évesig minden korosztály lelkesen vesz részt ebben, a főszereplők között többen is vannak olyanok, akik 1998-ban is játszottak a darabban.

Ugyanakkor nemcsak az előadásban lépnek fel, hanem a társulat tagjai a csengettyű felújításához is személyes hozzájárulásukat ígérik. Ácsok is vannak köztük, illetve vállalkozó, aki például a szükséges állványzatot fogja biztosítani. Minden, az előadáson befolyó és más hozzájárulásokból érkező adományt arra szeretnének fordítani, hogy a szükséges zsindelyt és egyéb anyagokat megvásárolják (számítások szerint 15 ezer lejre lesz szükség), a munkát pedig kalákában végeznék, hogy a munkadíjat ne kelljen egy cégnek fizetniük.

Az Énkány utcai csengettyűt, amiről úgy tartják, hogy legalább 170 éve áll, három éve egy takarófóliával borították be, hogy ne romoljon tovább az állapota. A kezdeményezésnek köszönhetően jó esély van most arra, hogy megújulva szolgálja a közösséget újabb évszázadokon át.

szekelyhon.ro