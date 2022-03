A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2022. március 22. 11:10

A Jordániában menekültként élő üldözött keresztények kézműves termékeit árusító adománybolt nyílt Budapesten.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára a megnyitón elmondta: az államitkárság és a jordániai katolikus karitász évekkel ezelőtt indította el a jordániai "irgalmasság kertje" programot. E program célja, hogy ne csak megélhetést és szakképzést adjon a Jordániába menekült iraki keresztényeknek, hanem munkát, hogy azon keresztül visszanyerjék emberi méltóságukat.



A budapesti Piarista Gimnázium épületében megnyílt boltban a program keretében készült kézműves termékeket és kegytárgyakat lehet megvásárolni - mondta el az államtitkár.



Hozzátette, a boltban vásárlók nemcsak a Közel-Keleten élő keresztény közösségek megmaradásához járulnak hozzá, hanem kifejezik szolidaritásukat is az üldözött keresztényekkel. A támogatás nemcsak a Szentföldön élő keresztények megmaradásáról szól, hanem "a mi önazonosságunkról és megmaradásunkról is".



A program és bolt megnyitása azt mutatja, hogy a magyarság felnőtt történelmi hivatásához, hogy - mint a történelem során már többször - a kereszténység védelmezője legyen. Mert ha a Szentföldről, a kereszténység bölcsőjéből eltűnnek a keresztények, az az egész keresztény civilizáció végét jelenti - mondta Azbej Tristan.



Böröcz László, a kerület fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a magyar kormánynak szemléletmódjából fakadó kötelessége az üldözött keresztények támogatása, és hogy ezzel példát mutasson a világnak.



Hozzátette: a hívő embernek belső indíttatása kell, hogy legyen a jótékonyságra, az azonban mindig kérdés, hogy beszéljen-e erről a világnak. Mert keskeny a palló a példamutatás és a magamutogatás között.



Ugyanakkor a közszereplők, a kormány és intézményei példát kell, hogy mutassanak, ráadásul az üldözött keresztények ügyéről sokkal kevesebbet beszélnek a világban, mint kellene. Ezért fontos beszélni is arról, amit a kormány az üldözött keresztényekért tesz - mondta.



Hozzátette: a munka eredményességét jelzi, hogy nemcsak Európában, hanem Amerikában is felfigyeltek a magyar Hungary Helps Programra.



Valaczka János Pál, a Piarista Rend Magyar Tartományának ökonómusa arról beszélt, noha a rend fő feladata az oktatás, a rendalapító, Kalazanci Szent József nyomdokain járva, fontosnak tarják a szegények segítését, ezért adtak helyet a boltnak.



Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

tartományfőnök-helyettese köszöntőjében ismertette: a jordániai katolikus karitász kérésére előbb a webboltjukban kezdték árusítani a menekültek kézműves termékeit, majd létrehozták a boltot és bemutatótermet.



Dobszay Benedek szerint a bolttal ugyan nem tudják megoldani a Közel-Keleten élők problémáit, de egy kicsit tudnak tenni az ott élőkért.



Tomah Ejbara, a projekt vezetője elmondta, három éve egy magyar delegáció jordániai látogatásán vetették fel az ötletet, hogy Magyarországon árusítsák menekültek kézműves termékeit, elsősorban mozaikokat és szappant.



A magyar ferences rendtartomány és a magyar kormány támogatásával pedig valóra vált az álom, amely a keresztény közösség összetartását, értékét is megmutatja - tette hozzá, köszönetet mondva a segítségért.

MTI