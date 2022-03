A "Covid-diktatúra" kárvallottjainak anyagi kártalanítását követeli a Mi Hazánk

2022. március 22. 12:45

A Mi Hazánk a "Covid-diktatúra" kárvallottjainak anyagi kártalanítását követeli.

Lantos János, a párt Munkaügyi Kabinetének elnöke az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a "Mi Hazánk nyomásgyakorlásának köszönhetően", és a közelgő választások miatt a kormány ugyan megszüntette a "Covid-intézkedések" nagyrészét, ám a párt szerint a "visszavonuló csupán taktikai jellegű".



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanis a nemzeti kormányokon átívelően szeretné bevezetni a kötelező oltást, "a magyar kormány pedig az elmúlt két évben szolgai módon mindent végrehajtott, ami globális nagyuraiktól jött" - fogalmazott Lantos János.



Azt írta, a kötelező oltás már eddig is több ezer embert sodort "súlyos egzisztenciális válságba", és "ijesztően" sokan vannak azok is, akik oltás után haltak meg vagy szenvednek azóta is a komoly mellékhatásoktól.



Ezért a párt az érintettek és a hozzátartozók arányos és méltányos anyagi kártérítését követeli - áll a közleményben.



Kiemelték, a Mi Hazánk lesz a garancia a parlamentben, hogy soha többé ne térhessen vissza a "Covid-diktatúra".



MTI