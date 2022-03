Grezsa: az óvodaprogram új intézményei a béke szigetei

2022. március 22. 12:47

Az óvodaprogram új intézményei a béke szigetei - jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Érsekkétyen, ahol átadta a helyi egyházközségnek a program keretében épített alapiskolát és óvodát kedden.

A miniszteri biztos az ünnepélyes átadón rámutatott: az intézmény átadása ezekben az időkben egyszerre felemelő és furcsa érzés. Felemelő, mivel a vírusjárvány fogságából kiszabadulva folytatni lehet a hatodik évébe lépett óvodaprogram új intézményeinek átadását, ugyanakkor furcsa érzés is, hogy egy konfliktus idején a béke szigeteinek számító intézményeket lehet átadni.



"A mai átadónak az a legfőbb üzenete, hogy milyen érték a béke és a biztonság" - hangsúlyozta Grezsa István. Hozzátette: ezek az intézmények azáltal sugároznak békét és biztonságot, hogy jó színvonalú és keresztyén lelkületű óvodapedagógia valósul meg bennük és hozzájárulnak a legfontosabb ügyhöz, a nemzeti önazonosság erősítéséhez.



Az Érsekkétyen kedden átadott intézménybe a helyi református egyházközség közös fenntartású alsó tagozatos alapiskolai osztályai és óvodája költözött át, amelyek korábban az önkormányzattól bérelt két épületben működtek. Az új ingatlanban - melynek építése 2020-ban kezdődött és tavaly ősszel fejeződött be - saját konyhát és étkezőt is kialakítottak. A 647 négyzetméteres épület 1 óvodai és 2 alapiskolai csoport, összesen 50 gyerek befogadására alkalmas. Az intézmény megépítését 232,5 millió forinttal segítette a magyar kormány.



A Felvidéken az óvodafejlesztési programban 33 új óvoda és bölcsőde épült vagy épül, valamint 132-t újítottak vagy újítanak fel. Az év végéig a Felvidéken átadnak még néhány intézményt, köztük az ország legkeletibb részén lévő Tiszacsernyőben készül el a program részeként egy új református óvoda.



A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében, valamint 2017-ben hagyta jóvá a magyar kormány. A program - amely részben párhuzamosan fut a magyarországi óvoda- és bölcsődefejlesztési programokkal, részben követi őket - Trianon óta a határon túli óvodák legnagyobb befektetése. A program két ütemében 38,5 milliárd forintból újítják meg az óvodai és bölcsődei rendszert Kárpát-medence szerte. A program a tervek szerint 2022 végéig tart.

MTI