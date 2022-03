Egyre súlyosabbak a háborús cselekmények Ukrajnában

2022. március 22. 13:23

Egyre súlyosabbak a háborús cselekmények Ukrajnában; a kormány 66 millió forinttal segíti Beregszászt - írta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

Beregszász ősi magyar címere.

Szijjártó Péter kiemelte, a növekvő intenzitású bombázások és városostromok miatt továbbra is egyre többen kényszerülnek otthonaik elhagyására, így egyre több a belső menekült is, akik az ország nyugati felében keresnek biztonságot.



Közülük sokan mentek, mennek Kárpátaljára, ezért a megye segítségre szorul annak érdekében, hogy el tudjanak látni mindenkit - fűzte hozzá.



"Babják Zoltán barátunk, Beregszász polgármestere most azt jelezte, hogy a város vízellátásának biztosításához szüksége van a segítségre. Kérésének megfelelően a kormány 66 millió forintot biztosít a kárpátaljai városnak annak érdekében, hogy a következő hónapokban legyen elég tiszta víz Beregszászon és fenn tudják tartani a víziközművek biztonságos működését az elkövetkezendő időszakban" - fogalmazott Szijjártó Péter.



A külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország nem szállít fegyvereket a háborúba, de minden humanitárius segítséget megad a nehéz helyzetbe került emberek életének megkönnyítése érdekében.



MTI