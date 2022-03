Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy pedofilt Pécsen

2022. március 22. 15:35

Hét év fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla jogerősen arra a középkorú férfira, aki egy dél-baranyai település sportegyesületének futballedzőjeként több alkalommal is szexuális cselekményt végzett felügyeletére bízott gyermekkorú fiúkkal 2018-ban és 2019-ben.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a bíróság - a vádhatóság indítványával megegyezően - súlyosította a Pécsi Törvényszék korábbi ítéletét.



A tájékoztatás szerint a 35 éves férfi 2017 augusztusától egy dél-baranyai település sportegyesületének - gyermekek és szülők körében népszerű - futballedzőjeként dolgozott. A férfi az óvodás és általános iskolás korú gyerekekből álló labdarúgócsapatokat edzett, emellett több közösségi programot - táborozásokat, kirándulásokat - szervezett tanítványainak, és esetenként a szüleiknek is.



Többször szervezett összejöveteleket a csapatai tagjainak otthonában, ahol együtt evett és videójátékokat játszott a szüleik által felügyeletére bízott fiúkkal. A férfi ezeken az összejöveteleken több alkalommal is szexuális cselekményt végzett három gyermekkorú sértettel 2018-ben és 2019-ben. Tetteire azután derült fény, hogy a gyerekek utóbb részletesen beszámoltak családtagjaiknak a történésekről.



A Pécsi Törvényszék a férfit korábban háromrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek és hat év fegyházbüntetésre ítélte.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítását kérve, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.



A Pécsi Ítélőtábla a vádlott büntetését hét év fegyházbüntetésre súlyosította. Az ítélet jogerős.

MTI