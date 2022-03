Pénzbüntetésre ítélték Czeglédy Csabát az "ördög ügyvédje" ügyben

2022. március 22. 16:22

Különleges személyes adattal visszaélés miatt egy-, illetve félmillió forintos pénzbüntetést szabott ki két vádlottra az "ördög ügyvédje" ügyében a Veszprémi Járásbíróság - tudatta a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A Fővárosi Főügyészség augusztus végén jelentette be, hogy azonosították a "az ördög ügyvédjét". Ezután Czeglédy Csaba ügyvéd, szombathelyi független önkormányzati képviselő - az ellenzék közös szombathelyi országgyűlési képviselőjelöltje - elismerte, hogy ő a gyanúsított, de mint mondta, nem ő áll Az ördög ügyvédje blog mögött.



A főügyészség keddi közleménye szerint a Veszprémi Járásbíróság osztotta az ügyészi álláspontot a tekintetben, hogy az eset egyszerű megítélésű, a büntetővégzés meghozatalának egyéb törvényi feltételei is fennállnak, ezért az ügyet tárgyalás mellőzésével bírálta el.



A járásbíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a váddal egyezően megállapította, hogy az ügyvéd vádlott és bűnsegédlettel vádolt, többszörösen büntetett előéletű társa megvalósított kilencrendbeli különleges személyes adattal visszaélést, ezért az ügyvéd foglalkozású vádlottal szemben a bíróság egymillió, társával szemben pedig félmillió forint pénzbüntetést szabott ki.



A bíróság rendelkezett arról is, hogy amennyiben a vádlottak nem fizetik meg a kiszabott pénzbüntetést, a büntetést szabadságvesztésre kell átváltoztatni. A büntetővégzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban az érdekeltek tárgyalás tartását kérhetik - tudatta a főügyészség.



A tavaly októberben benyújtott vádirat szerint az ügyvéd foglalkozású vádlott és társa különleges személyes adatokat tartalmazó, szexuális tartalmú fénykép- és videófelvételeket hozott nyilvánosságra az interneten 2019 szeptemberében. Az ügyvéd foglalkozású elsőrendű vádlott kérésére társa az egyik internetes közösségi hálózaton létrehozott egy profilt, majd azon keresztül egy oldalt, amelynek utóbb Az ördög ügyvédje nevet adta. A vádlottak célja az volt, hogy a "nyilvánosságra hozott, szexuális tartalmú, kompromittáló felvételeket az internethasználók minél szélesebb körben megismerjék".



Az ügyészség szerint az ügyvéd kilenc ember arcképmását mint különleges személyes adatát és hat ember "nemi életre vonatkozó" különleges személyes adatát kezelte jogosulatlanul, amivel jelentős érdeksérelmet okozott, társa pedig ehhez szándékosan segítséget nyújtott.



MTI