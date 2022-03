Megalakult a kanadai parlament Kanada-Magyarország baráti csoportja

2022. március 22. 19:10

Három magyar származású kanadai parlamenti képviselő elköteleződésének, valamint Magyarország ottawai nagykövetsége közel másfél éves diplomáciai munkájának köszönhetően kedden Ottawában megalakult a kanadai parlament Kanada-Magyarország baráti csoportja - jelentette be a közmédiának adott telefonos interjúban Vass-Salazar Mária, Magyarország ottawai nagykövete.

"A kanadai-magyar politikai kapcsolatok fejlesztésében és elmélyítésében a parlamenti dimenziónak kiemelt szerepe van, a baráti csoport megalakulása pedig ezt a munkát segíti, komoly lendületet adva a széleskörű kapcsolatépítésnek." - fogalmazott a nagykövet. A diplomata elmondta: a baráti csoportot már az előző parlamenti ciklusban is létre akarták hozni, de ezt a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtenni.



Vass-Salazar Mária kiemelte: a kanadai politikai életben is "számon tartják és értékelik a jelentős, és aktív kanadai magyar diaszpóra szerepét, amely a baráti csoport magyar felmenőkkel rendelkező vezetőin keresztül is érvényesül."



A diplomata arról is beszámolt, hogy a baráti csoportnak három társelnöke van, akik a kanadai parlament alsóházának részben magyar származású képviselői. Ők Adam van Koeverden, a Kanadai Liberális Párt ontariói képviselője, egykori olimpiai bajnok kajakozó.

Corey Tochor, a Kanadai Konzervatív Párt képviselője, aki azt a Saskatchewan tartományt képviseli, ahol az első kanadai magyarok letelepedtek az 1880-as években.

Valamint Don Davies, az Új Demokrata Párt brit-kolumbiai képviselője.

A nagykövet kiemelte, hogy a Kanada-Magyarország baráti csoport tagjai között megtalálhatók a szenátus és az alsóház képviselői is, illetve a nagyobb szövetségi pártok (Kanadai Liberális Párt, Kanadai Konzervatív Párt, Új Demokrata Párt) mindegyike képviselteti magát.



