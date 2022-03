Európai Tanács: a miniszterelnökök között viták várhatók

2022. március 22. 20:41

Az ukrajnai háború elítélésében a NATO és az EU is rég nem látott egységet alkotott - mondta az Alapjogokért Központ elemzője az M1 aktuális csatornán kedd este, ahol azonban azt is jelezte, hogy az Európai Tanácsban komoly viták várhatók a miniszterelnökök között.

Szikra Levente – mandiner

Szikra Levente szerint az orosz gáz és kőolaj beszerzésére vonatkozó szankciók jobban fájnának Európának, mint Oroszországnak. Magyarország is azt az álláspontot képviseli, hogy erre nem kell kiterjeszteni a szankciókat. Németországnak és több más tagállamnak is nagy szüksége van az orosz gázra, amelyet nem lehet egyik napról a másikra kiváltani - emelte ki.



Úgy fogalmazott: jelentős károkat okoz egész Európának, hogy Ukrajnában háború van, ezért mindenkinek az az érdeke, hogy a felek békét kössenek. Ezt szorgalmazta Magyarország mellett több európai és Európán kívüli ország is, felajánlva közreműködését a béketárgyalásokhoz - jelezte.



Az elemző azt mondta: a magyar kormány egyértelműen olyan politikát folytat, hogy Magyarországot távol tartsa a háborútól. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és baloldali politikusok azonban olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek "fegyverszállításról, adott esetben katonák odaküldéséről szólnak" - tette hozzá, meggondolatlannak, "a nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó és külföldi érdekeket figyelembe vevő" kijelentésnek nevezve szavaikat.



Szikra Levente az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes Bécsben tett nyilatkozatáról - amelyben közlése szerint a szocialista politikus lényegében elismerte, hogy a kormány helyesen cselekszik a háborús helyzetben - azt mondta: a magyar emberek többségének álláspontját fogalmazta meg.

MTI