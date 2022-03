Miami tenisztorna - Gálfi szetthátrányból jutott főtáblára

2022. március 22. 22:19

Gálfi Dalma szetthátrányból fordítva főtáblára jutott a miami tenisztorna 8,3 millió dollár (mintegy 2,8 milliárd forint) összdíjazású női versenyének selejtezőjéből.

Gálfi – tenisz-palya.hu

A WTA világranglistáján 107. magyar játékos - aki az első fordulóban két játszmában legyőzte a fehérorosz Olga Govorcovát - a főtábláért az amerikai Christina McHale-lel (163.) találkozott, és bár az első szettet 36 perc alatt elveszítette, a másodikban egy gyors bréket végigvitt. Az egyenlítést követő döntő felvonásban a negyedik mérkőzéslabdáját kihasználva 124 perc alatt győzött.



Gálfi az Indian Wells-i tornán is főtáblára jutott, ott a nyitókörben kiesett.



Miamiban így összesen négy magyar szerepel a főtáblán, közülük Bondár Anna már a 64 közé jutott. Udvardy Panna - várhatóan szerdán - a US Open-bajnok amerikai Sloane Stephens ellen mutatkozik be, míg a férfiaknál Fucsovics Márton (55.) az ugyancsak hazai környezetben játszó Marcos Gironnal (52.) kezd.



Eredmény, selejtező, 2. forduló:

Gálfi Dalma-Christina McHale (amerikai) 2:6, 6:4, 6:2

korábban:

1. forduló (a 64 közé jutásért):

Bondár – eurosport.hu

Bondár Anna-Caroline Garcia (francia) 7:5-nél Garcia feladta



MTI