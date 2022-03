Szlovénia ügyvivő diplomatát küld Kijevbe

2022. március 23. 19:30

Szlovénia kijevi külképviselete ügyvivői szinten fog működni, és a rendkívüli helyzet idejére vezetője teljes jogkörrel fog rendelkezni - jelentette be Janez Jansa szlovén kormányfő a kabinet szerdai ülését követően Brdo pri Kranjuban.

Jansa konkrét nevet nem említett, de annyit elmondott, hogy többen is jelentkeztek a misszióra.

"Örülök, hogy amint közzétettünk a felhívást, különböző szektorokból önként jelentkeztek olyanok, akiknek van tapasztalatuk, mert már dolgoztak ott" - húzta alá.

A szlovén sajtó nem hivatalos forrásokra hivatkozva szerdán arról cikkezett: a külügyminisztériumban nem jelentkezett senki a posztra, ezért a védelmi minisztériumhoz fordult a tárca. Egy tisztet, egy alezredest helyeztek át ideiglenesen diplomáciai szolgálatra és egy csapattal Kijevbe küldték őket - írta 24ur.com internetes portál.

A napokban még egy név felmerült a sajtóban, a miniszterelnöki hivatal államtitkára, Bojan Pograjc, aki szintén katonai múlttal rendelkezik.

Jansa vasárnap jelentette be, hogy Ukrajnának közvetlen diplomáciai támogatásra van szüksége, és Szlovénia diplomatái hamarosan visszatérnek Kijevbe.

Tomaz Mencin szlovén nagykövet több nagykövetségi alkalmazottal együtt, más országok diplomatáival egy időben elhagyta Kijevet, most pedig Lengyelországban, az ukrán határhoz közel lát el diplomáciai feladatokat.

Az ellenzéki pártok szerint "fegyveres diplomáciai képviselet" küldése az ukrán fővárosba háború közepette "önkényes és veszélyes" lépés. Utalva arra, hogy katonákat küldenek külképviseleti misszióba.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását az ukrajnai Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadnak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és szankciókat hoztak Oroszország ellen.

MTI