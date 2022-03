Gyengült reggelre a forint

2022. március 24. 08:20

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben; reggel hét órakor egy euró 374,70 forintot ért, szemben a szerda esti 373 forint körüli árfolyammal.

A dollár árfolyama 341,51 forintra emelkedett az előző esti 338,56 forintról.

A svájci frank 366,30 forintot ért reggel, este 364,35 forint volt.

A forint kedden erősödött határozottan, miután a jegybank monetáris tanácsa 100 bázisponttal, 4,40 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot. Az euró jegyzése napközben 369,44 forint is volt, és még szerdán, nap közben is tartotta magát az árfolyam, 370 alatt is járt, estére azonban ismét gyengülni kezdett.

A piac az MNB újabb monetáris szigorítását várja, a keddi "rendes" kamatemelés után ugyanis csütörtökön tartja újabb egyhetes betéti tenderét a jegybank. A várakozások szerint 50 bázispontos emelés valószínű, de nem kizárt, hogy marad a 30 bázispontos lépésköz.

MTI