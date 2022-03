Koronavírus - Háromszázezer fölött a napi új esetek száma Németországban

2022. március 24. 11:45

Minden korábbinál magasabbra, 300 ezer fölé emelkedett az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a csütörtökön közölt adatok szerint.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása alapján az utóbbi 24 órában 318 387 ember szervezetében mutatták ki a vírust. A napi új esetek száma először lépte át a 300 ezres határt. Egy hete 294 931 fertőződést regisztráltak.

Új csúcsra emelkedett a legfontosabb járványügyi mutatónak számító hétnapi fertőzésgyakoriság is, amely azt mutatja meg, hogy mennyien fertőződnek meg egy hét alatt százezer lakosonként. A mutató 1752-re emelkedett az egy héttel korábbi 1651,4-ről.

A vírus omikron nevű változatának szétterjedésével az év elején megindult ötödik járványhullám több tényező összhatásaként erősödött fel szakértők szerint. A legfontosabb, hogy a járványügyi korlátozások többségét fokozatosan visszavonták, így az alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedéseken - közösségi maszkviselés, társas távolságtartás - kívül szinte semmi nem gátolja a vírus terjedését.

Az egyik legismertebb német járványügyi szakértő, Christian Drosten - a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője - szerint a hullám húsvét után, április közepétől enyhülhet. Nyáron várhatóan viszonylag enyhe korlátozásokkal is ellenőrzés alatt lehet majd tartani a járványt, ősztől viszont ismét szigorításokra lehet szükség, és évekig tarthat még, mire a SARS-CoV-2 okozta betegség (Covid-19) besimul a megszokott légúti betegségek közé - fejtette ki a szakember a Die Zeit című hetilap csütörtökön megjelent számában.

Az RKI adatai szerint az új esetekkel együtt 19 596 530 ember szervezetében mutatták ki a vírust a járvány 2020-as kezdete óra. A Covid-19-cel összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 300-zal emelkedett, a járvány így 127 822 áldozatot szedett.

Németországot az ötödik hullám erősödésével együtt az is sújtja, hogy lassul az oltási kampány. A csütörtöki adatok szerint az utóbbi hét napon átlagosan 52 ezer oltást adtak be naponta. Ez a szám a hónap elején még 80 ezer körül volt, az év elején pedig többször az egymilliót is elérte.

A Covid-19 elleni teljes oltást csütörtökig a lakosság 75,9 százaléka - 63,1 millió ember - szerezte meg. Teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 58,4 százaléka - 48,6 millió ember - kapott. Az oltatlanok 19,5 millióan vannak, a lakosság 23,5 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akinek egyelőre nincs oltóanyag.

MTI