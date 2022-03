Márki-Zay 22 éve visszavonult NATO-parancsnokkal tárgyalt

2022. március 24. 16:45

A baloldal miniszterelnök-jelöltje közösségi oldalán azt írta, hogy elmondta Wesley Clark tábornoknak: kormányváltás esetén nem megy magyar katona Ukrajnába. A tábornok, azonban már 22 éve nincs döntési pozícióban, 2000-ben visszavonult.

A választás előtt tíz nappal kétségbeesetten igyekszik bizonygatni Márki-Zay Péter, hogy korábbi félreérthető nyilatkozatai ellenére nem küldene, még NATO-kötelében sem magyar katonákat az ukrajnai háborúba – áll a Mandiner beszámolójában.

Ismert: Márki-Zay február közepén elmondta, hogy amennyiben a NATO úgy dönt, akár katonai segítséget is adna Ukrajnának. Márki-Zay azóta a „ha a NATO úgy dönt” kitétellel indokolja, hogy miniszterelnöksége esetén nem sodródna bele Magyarország a konfliktusba, de a legutóbbi felmérések szerint az emberek inkább Orbán Viktor békét hangsúlyozó álláspontjával értenek egyet.

Most Márki-Zay egy volt NATO-főparancsnokkal, Wesley Clark tábornokkal „konzultált”: „A beszélgetés is megerősített abban: Magyarország biztonságát a NATO garantálja, amíg erős a NATO-szövetség, addig Magyarország határain kívül tartható a háború. A tábornoknak is elmondtam: kormányváltás esetén nem megy magyar katona Ukrajnába, a magyar katonák az országon belül védik Magyarország biztonságát. A NATO sem kíván katonákat küldeni, vagyis amikor mi a NATO-szövetség erősítése mellett érvelünk, akkor a béke és biztonság garantálását akarjuk” – kommentálta Márki-Zay a beszélgetést.

Az egyetlen probléma, hogy Clark tábornok 2000-ben visszavonult, tehát 22 éve nincs döntési pozícióban.

A Wikipédia szerint azonban a civil életben továbbra is aktív maradt: lelkes támogatója volt a Demokrata Pártnak a 2000-es évek elnökválasztási kampányaiban, 2015-ben pedig Victor Ponta akkori román kormányfő mellett vállalt katonai tanácsadói állást.

Ezek fényében nem meglepő, hogy – mint Márki-Zay írja – „Clark is utalt arra, hogy Orbánt a nyugati világban Putyin-bábként tartják számon, és visszatetszést kelt az a hintapolitika, amellyel évek óta gyengíteni, bomlasztani akarja a miniszterelnök Magyarország európai és transzatlanti kapcsolatrendszerét”.

Eközben a héten NATO-csúcs zajlik, és Joe Biden amerikai elnök is megérkezett Európába.

Orbán Viktor szerint veszélyes javaslatok vannak a NATO-csúcs asztalán, mivel vannak olyan tagállamok, amelyek felvetették, hogy légtérzárat kellene létrehozni Ukrajna felett, a kormányfő szerint „a NATO azonban egy védelmi szövetség”, a NATO-nak nem dolga katonai akciókba bonyolódnia a NATO területén kívül.

„Magyarország álláspontja világos: sem katonákat, sem fegyvereket nem akar küldeni a NATO területén túlra” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

hirado.hu