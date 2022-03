Térképen az orosz-ukrán háború fejleményei

2022. március 25. 11:43

Az orosz erők továbbra is lassan, de folyamatosan haladnak előre Mariupolban, március 24-én behatoltak a városközpontba, de az ország más részein kevés támadó műveletet hajtottak végre. A Kijevtől északnyugatra az elmúlt napokban végrehajtott ukrán ellentámadások továbbra is enyhítik a városra nehezedő nyomást. Az ukrán erők a várostól északkeletre és Harkov környékén korlátozott orosz támadásokat vertek vissza.

Az orosz erők március 24-én behatoltak Mariupol központjába, és folytatták a területszerzést a város egész területén. A helyi ukrán hatóságok elhagyták a várost, hogy jobban koordinálják a regionális műveleteket a romló helyzet közepette - írja az Institute for the Study of War.

Az orosz erők továbbra is lassan, de folyamatosan haladnak előre.



Az ukrán erők sikeres támadást hajtottak végre a megszállt Berdjanszk kikötőjében kikötött orosz hajók ellen, valószínűleg elsüllyesztve egy partraszálló hajót, és megrongálva vagy elsüllyesztve egy másikat.

Az, hogy Ukrajna bizonyítottan képes volt komoly károkat okozni Berdjanszkban, megzavarhatja az orosz erőket abban, hogy újból megpróbálják megerősíteni a Mariupolban és a Herszon környéki hadműveleteket a tengeren keresztül. Az ukrán erők a Kijevtől északnyugatra folytatódó ellentámadások során nem foglaltak vissza területeket, de az orosz csapatokat védekezésre kényszerítették.

Az orosz erők az elmúlt 24 órában több kisebb előrenyomulást hajtottak végre Donyeck és Luhanszk megyében.

origo.hu