Az USA gazdasági hadüzenetét vizionálja az orosz külügyi tárca

2022. március 25. 12:05

Az Egyesült Államok gazdasági háborút üzent Oroszországnak, ami a kétoldalú kapcsolatok teljes összeomlásával fenyeget, de az országok továbbra is megegyezhetnek a kölcsönös tisztelet elveinek betartásával - mondta csütörtöki tájékoztatóján Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Zaharova – tass/Orosz Külügyminisztérium

"Az Oroszország ellen meghirdetett gazdasági háború a kétoldalú kapcsolatok teljes összeomlásával fenyeget. Ez természetesen nem érdekünk, mert abból indulunk ki, hogy a diplomáciai kapcsolatoknak és elvileg az államok közötti kapcsolatoknak a nemzeti érdekeket, a nemzeti érdekeket kell szolgálniuk. az országaink területén élő népek” – mondta Zakharova.

Hangsúlyozta, hogy az orosz fél hosszú éveken át felajánlotta az Egyesült Államoknak egy "normális, nyílt párbeszédet, amely a kölcsönösség és az orosz nemzeti érdekek tiszteletben tartásának elvein alapul".

"Talán még van esély a megállapodásra. De ha [az Egyesült Államok] ezen az úton haladnak, akkor ismét elszalasztják ezt a lehetőséget" - zárta gondolatait a diplomata.

Szerinte Washington elfogadhatatlan viselkedését "tehetetlen düh okozta, mert meghiúsult az a terv, hogy Ukrajnát Oroszország-ellenessé alakítsák, és hídfőállásként használják fel mindenféle csapásmódra" az Orosz Föderáció területén.

"Ez a harag gyakorlatilag arra a pontra juttatta Washingtont, ahonnan nincs visszatérés a kétoldalú kapcsolatokban" - jelentette ki Zakharova. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt "nyílt rabláshoz" folyamodott Oroszország és állampolgárai tulajdonfosztásával.

„Úgy látszik, nem számítottak arra, hogy Oroszország kibírja ezt a csapást, és a problémák a kommunikációs bajok törvénye szerint magában az Amerikai Egyesült Államokban is elkezdenek szaporodni, nem beszélve arról, hogy az Európai Unióból érkezett műholdak együtt énekelnek velük. ... Ez az agresszív retorika és a tisztesség minden határán túlmutató személyes sértések gyökere, amelyeket az amerikai elnök [Joe Biden] is előadott, és belső zűrzavart, bizonytalanságot, ingerültséget tükröz, hogy nem sikerült , ahogy ez korábban mindig működött, és ahogyan ezúttal is tervezték” – jegyezte meg a diplomata.

Zaharova felhívta a figyelmet arra, hogy Washington hibájából az orosz diplomáciai képviseletek "szó szerint kimerülnek a diplomaták kölcsönös kiutasítása miatt".

"A helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok romboló döntése, hogy leállítja a beutazási vízumok kiadását orosz állampolgároknak az oroszországi nagykövetségükön. Nyilvánvaló, hogy ha Washingtonban és Moszkvában bezárják a diplomáciai képviseleteket, akkor senki sem fogja jobban érezni magát. egyszerűen lehetetlen megoldani a problémákat” – zárta gondolatait az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője.

tass.com