Sisi-kiállítás nyílt a szombathelyi Savaria Múzeumban

2022. március 25. 12:12

Péntektől látható Szombathelyen a Savaria Múzeumban a Sisi - Királyné feketén-fehéren című vándorkiállítás; a Magyar Nemzeti Múzeum és a szegedi Móra Ferenc Múzeum kutatási anyagát több vasi vonatkozással is gazdagították - mondta el az MTI-nek a Savaria Múzeum kommunikációs munkatársa.

Tanai Ibolya úgy fogalmazott: a tárlat, amely augusztus 28-ig látható Szombathelyen, nemcsak átutazott az országon, hanem jelentősen át is alakult, számos új tárggyal és érdekes összefüggésekkel gazdagodott. Egyebek mellett Erzsébet királyné festett portréi, pohara, cipője, egy kézjegyével ellátott okirat, valamint koronázási emlékérmek gazdagítják a korábbi összeállítást.



A kiállítás témakörei a jelenkor emberének is ismerős érzések, ellentétpárok mentén szerveződnek. A fekete és a fehér nem csak Erzsébet öltözködésének kedvelt színei, hanem az életet jellemző kontrasztokat is megjelenítik - írták a közleményben.



A múzeumi ajánlóban kitértek arra is: Ferenc József császár feleségének, a Sisi-nek becézett Erzsébet királynénak már tragikus és váratlan halála előtt jelentős kultusza alakult ki Magyarországon. A királyné halála és kultusza is nagy szerepet kap a kiállításban - áll a közleményben.

MTI