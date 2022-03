Kocsis: Gyurcsány álljon le a háborús hergeléssel!

2022. március 25. 13:00

A Fidesz frakcióvezetője arra szólítja fel Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, hogy "álljon le a háborús hergeléssel", ne kockáztassa a magyarok békéjét és biztonságát.

Kocsis Máté pénteki Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán megjelent posztjára reagált, amelyben a volt miniszterelnök a "Zelenszkij-Orbán vita lényegéről" írva úgy értékelt: Orbán Viktor "gyáva, erkölcstelen nemzetként szeretne bennünket látni, láttatni".



"Orbán szerint életünk ára a bűnbeesés. Az élethez szar alakká kell válnunk - mondja. Meg se próbál más utat ajánlani a nemzetnek. (...) Miért osztoznánk az ő bűnében? Van más választás" - fogalmazott a DK elnöke.



Kocsis Máté bejegyzésében azt hangoztatta, hogy nem keveredhetünk bele a háborúba. Gyurcsány Ferencet pedig felszólította, hogy ne tegyen ilyen nyomást a magyarokra. "Nem, nem válunk +szar alakká+ - ahogy mondja -, és nem leszünk gyávák, erkölcstelenek, ha ki akarunk maradni két másik ország konfliktusából" - érvelt.



Szerinte ennek az ügynek sokkal nagyobb a tétje, mint egy hétköznapi politikai vitának. "Életveszélyes, amiért maga biztosan nem fogja vállalni a felelősséget. Sosem tette. Tudja, mivel járna a részvétel, mégis belehajszolná az országot. Még mindig" - fogalmazott Kocsis Máté.



Arra is felszólította Gyurcsány Ferencet, hogy "ne hadováljon" más útról, hiszen ő is pontosan tudja, vagy kimaradunk, vagy belekeveredünk a háborúba.



"Álljon le a háborús hergeléssel! Most hétvége jön. Mélyen gondolkodjon el, és szálljon magába: tényleg ér annyit a politikai verseny, hogy kockára tegye a magyarok békéjét és biztonságát?" - fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve, hogy Gyurcsány Ferenc posztja világossá teszi mindenki számára, mi a tét április 3-án, hiszen nem kérdéses, hogy az ellenzék mit akar.



MTI