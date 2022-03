Kásler: a gyermekgyógyászattal kiemelten foglalkozik a kormányzat

2022. március 25. 15:19

A népegészségügy vázát adó öt nemzeti program egyike a gyermekgyógyászat, ezért e területen jelentősek fejlesztések történnek Magyarországon - mondta az emberi erőforrások minisztere pénteken Pécsen.

Kásler Miklós a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinikája új gyermek- és ifjúságpszichiátriai épületének átadásán úgy fogalmazott, "egy ország minőségét mindig meghatározza az, hogy mennyit foglalkozik a jövőjével. A jövő pedig a gyermek, akinek szeretetét, biztonságát a család biztosítja".



Azt mondta, nem véletlen, hogy "a nemzetet pusztító és megnyomorító legsúlyosabb betegségcsoportot" tartalmazó öt nemzeti program között 2018-ban megjelent a gyermekgyógyászati program is.



Hangsúlyozta: a gyermekgyógyászattal kiemelt programként foglalkozik a kormányzat, mivel fontos, hogy "gyermekeinket egészséges testi és lelki viszonyok között neveljük fel" és "próbáljuk kiiktatni a testi és lelki betegségtényezőket".



Kitért arra: a többi nagy nemzeti program mintájára országos hálózatot épít a kormányzat és ehhez kapcsolódik, hogy a két legelmaradottabb területet, a gyermekpszichiátriát és a gyermeksürgősségi ellátást európai alapokból és költségvetési forrásokból támogatják.



Kiemelte: a pécsi gyermekklinika a Dél-Dunántúl vezető intézménye, éppen ezért jelentős előrelépés, hogy a pécsi gyermekpszichiátrián 25 ágy áll már a betegek rendelkezésére, két-két ágyat pedig az egészen fiatal gyermekek lelki problémáinak kezelésére alakítottak ki, illetve azoknak a gyermekeknek, akik veszélyesek saját magukra, illetve a környezetükre.



Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár, a PTE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, a beteg gyermekek ellátása Pécsen mindig is magas szinten működött, ennek fenntartását szolgálják a fejlesztések is. Felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban mind a pszichiátriai, mind a sürgősségi ellátásban komolyabb infrastruktúrára van szükség, mint néhány évtizeddel ezelőtt.



Hoppál Péter (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője és kormánypárti képviselőjelöltje kiemelte: Pécsen az utóbbi években jelentős egészségügyi fejlesztések történtek, ezek közül kiemelkednek a gyermekeket szolgáló beruházások. Emlékeztetett: nemsokára mintegy 2,8 milliárd forint állami támogatásból Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpontot és családbarát szülészetet is kialakítanak a megyeszékhelyen.



Kővári János, a Baranya megyei önkormányzat fenntartható városfejlesztésért felelős biztosa, a Fidesz-KDNP Baranya 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje azt mondta, Magyarországon kiemelten kezelik az élet védelmét és a gyermekeket, az újabb és újabb egészségügyi létesítmények átadása is ezt a célt szolgálja.



Miseta Attila, a PTE rektora azt emelte ki, hogy a klinika kiváló és elhivatott munkatársai az új fejlesztésekkel még hatékonyabban láthatják el feladataikat a jövőben.



A PTE sajtóanyaga szerint az új gyermek- és ifjúságpszichiátriai épület csaknem 1,2 milliárd forintból, európai uniós forrásból valósult meg. A háromszintes, mintegy ezer négyzetméteres, 25 ágyas létesítményben az egész Dél-Dunántúlról látják majd el a fekvőbetegeket, illetve Baranya ambuláns ellátást igénylő pácienseit. A beruházás több mint százmillió forint értékben eszközbeszerzést is magában foglalt.

A gyermek sürgősségi és baleseti ellátás fejlesztésénél a már meglévő, 1200 négyzetméter alapterületű épületet felújítják, továbbá egy új, 1300 négyzetméter alapterületű további épületet emelnek, szintén vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A 2,5 milliárd forintos beruházás részeként új, korszerű műtőblokk épül, nagyobb és modernebb gyermekbarát kórtermek épülnek, továbbá több mint félmilliárd forintból az eszközparkot is korszerűsítik.

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika a Dél-Dunántúl legmagasabb szintű ellátóhelye, ahol mintegy 3500 sürgős betegfelvétel és műtéti beavatkozás történik évente, és csaknem 40 ezer gyermeket látnak el a sebészeti, fülészeti és sürgősségi járóbeteg-rendeléseken - olvasható az intézmény sajtóanyagában.

MTI