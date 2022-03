Gulyás: Orbán Viktor komoly befolyását mutatja az uniós forrás megszerzése

2022. március 25. 15:22

Orbán Viktor miniszterelnök "komoly befolyását", a magyar érdekképviselet hatékonyságát mutatja, hogy Magyarország több mint százmilliárd forint szabadon felhasználható európai uniós forrást kap az orosz-ukrán háború miatt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a közmédiának nyilatkozva.

Gulyás Gergely a megújult somlói vár átadóünnepsége után azt mondta, komoly sikert ért el a miniszterelnök Brüsszelben, mivel az országnak járó uniós forrásokon túl Magyarország még háromszázmillió eurót kap az Ukrajnából érkező menekültek ellátása miatt.



Kifejtette: ezt a több mint százmilliárd forintot szabadon lehet felhasználni azokra a költségekre, amelyekkel ez a háborús helyzet együtt jár. Szerinte az összeg nagy segítség ahhoz, hogy ne a magyar embereknek kelljen a háború árát megfizetnie.



A miniszter közölte, alig több mint egy héttel a miniszterelnök által Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levél után, máris sikerült plusz százmilliárd forintot szerezni.



Értékelése szerint "a határozott kiállás Brüsszelben is eredményre vezet", a magyar érdekképviselet Brüsszelben hatékony.



Hozzátette: a magyar miniszterelnök - aki rangidős tagja az európai unió állam- és kormányfői testületének, mivel a legrégebben hivatalban lévő kormányfő - komoly befolyással rendelkezik, ennek köszönhető, hogy újabb, jelentős uniós forrásokhoz juthatott az ország.



Gulyás Gergely azt mondta, a valóság cáfolja azt, amit a baloldal mond. A valóság ugyanis az, hogy Magyarország tárgyal a folyamatban lévő uniós költségvetésről, a tárgyalások "teljesen normális menetrend szerint" haladnak és a partnerségi megállapodást néhány héten, hónapon belül aláírják.



Kitért arra is, hogy az előző hétéves költségvetési ciklusból a legtöbb forrást Magyarország hívta le időarányosan.



A korábbi ciklus forrásainak felhasználása, és a most megszerzett uniós forrás ékesen cáfolja a baloldal állításait, amelyek a választások közeledtével egyre nagyobb valótlanságokat tartalmaznak - fejtette ki.



MTI