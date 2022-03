Hazai kistelepüléseken megállt a népességcsökkenés vagy nő a lélekszám

2022. március 25. 20:25

Az elmúlt négy év egyik legnagyobb sikere, hogy a több mint 2800, ötezer lakosúnál kisebb település közül ezerkétszázban megállt a népességcsökkenés vagy növekedni kezdett a lélekszám - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Lovasberényben.

Gulyás Gergely a Reményik Sándor református iskola és óvoda új óvodaépületének átadásán kijelentette: ez az örvendetes tendencia annak köszönhető, hogy a kisebb településeken az életszínvonal ma már nem rosszabb, mint a városokban, ami egyértelműen infrastrukturális kérdés.



A városba költözésnek nincs sok előnye a vidéki élettel szemben, hiszen megfelelő utak, iskolák és óvodák vannak a kistelepüléseken is - tette hozzá.



Tessely Zoltán, Fejér megyei 3. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a kormánynak köszönhetően a térségben 34 templom újult meg 940 millió forintból, a Magyar falu programban pedig 43 sikeres pályázattal 420 millió forintot nyertek az egyházak.



Gulyás Gergely szerint a trend megfordulásához hozzájárult a kormány és az egyházak jó kapcsolata, hiszen például a református egyház óvodaépítési programjában 36 milliárd forintból kétezer óvodai férőhely újul meg és háromezer új épül. Megjegyezte, hogy a lovasberényi óvoda 400 millió forintos beruházásból épült fel, és az eddigi 25 helyett 50 gyerek járhat az intézménybe.



Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke elmondta, hogy az elmúlt három évben 9,7 milliárd forintot fordíthattak a megye települései óvodák és bölcsődék fejlesztésére. Jelezte azt is, hogy Lovasberénybe 2019 óta 100 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezett, és már a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból is kaptak 121 millió forintot felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére.



Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke az átadást megelőző istentiszteleten hálát adott az épületért és a gyerekekért. Megjegyezte: a helyi református közösség egy évtizede jelen van a helyi oktatásban, és szolgálja a tágabb közösséget iskolával, óvodával nemcsak Lovasberényben, hanem a környéken is.



Hajdú Szabolcs Koppány, a lovasberényi gyülekezet lelkésze közölte, hogy 2012 óta fenntartói Lovasberény és Vértesacsa általános iskoláinak, az intézmény idővel művészeti iskolával, majd 2016-tól egycsoportos óvodával bővült, amely a Reménység nevet kapta.



Vuityné Sárándi Klára igazgató elmondta, hogy az építkezés 2020 szeptemberében kezdődött. A 640 négyzetméteres óvodaépületben kertkapcsolatos csoportszobák és egy 130 négyzetméteres tornaszoba kapott helyet. (FOTÓ)

MTI