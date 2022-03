Az EU az energiahordozók közös beszerzésben egyezett meg

2022. március 25. 22:00

Az EU vezetői beleegyeztek a gáz, a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a hidrogén közös vásárlásába, annak érdekében, hogy lenyomják a fogyasztói árakat - közölte az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a tagállamok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozóját követően, pénteken.

Ursula von der Leyen az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel közösen tartott sajtóértekezletén azt mondta, hogy az energiahordozók közös vásárlásával az EU ki fogja használni kollektív alkuerejét.



"Ha a gázpiacot nézzük, a globális vezetékes gázpiac 75 százalékát az európai adja. Tehát óriási vásárlóerőnk van" - hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen.



Ahelyett, hogy a tagállamok túllicitálnák egymást, és azáltal megemelnék az árakat, összevonják a keresletet - tette hozzá.



Véleménye szerint eljött az idő, hogy az EU felülvizsgálja az európai uniós energiapiac felépítését, továbbá infrastrukturális fejlesztésekre van szükség a tárolókapacitás bővítésére. Elmondta, noha a tagországi vezetők megpróbáltak kompromisszumot találni a megugró energiaköltségek kezelésére, nem sikerült megállapodniuk a gáz és az elektromos áram árplafonjairól.



Az erre vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság májusban mutatja be - közölte.



A tagországok vezetői támogatták az Európai Bizottság azon terveit, amelyek kötelező gáztartalék létrehozását írják elő a tagállamoknak a jövő téli energiaellátás biztosítására és a növekvő költségek kezelésére.



"Ez lesz az ellátási zavarok elleni biztosítékunk" - fogalmazott.



Kérdésre válaszolva azt mondta, Spanyolország és Portugália "különleges elbánásban" részesül az EU energiapiacán, hogy meg tudjanak birkózni az elszabadult villamosenergiaárakkal. Magyarázata szerint az Ibériai-félsziget "nagyon különleges" helyzetben van, mert a két ország energiamixében nagy a megújuló energia aránya, de "nagyon kicsi az összekapcsoltság" az unió többi országával.



Emlékeztetett: megállapodásra jutottak Joe Biden amerikai elnökkel arról, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió új partnerséget hoz létre, hogy csökkentse Európa függőségét az orosz energiahordozóktól.



Washington vállalta, hogy a nemzetközi partnerekkel együttműködve már az idén legalább 15 milliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz szállítását (LNG) biztosítja az európai piac számára. Az Európai Bizottság pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy együtt fog működni az uniós tagállamokkal, hogy legalább 2030-ig stabil, évente mintegy 50 milliárd köbméter keresletet biztosítson az amerikai LNG-termékek iránt - közölte von der Leyen.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a közös gázbeszerzésre irányuló mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodást fontos döntésnek nevezte, mivel az ukrajnai háború energiaárakra gyakorolt negatív hatása egész Európában érezhető.



Alexander de Croo belga miniszterelnök az EU-csúcsról távozva adott nyilatkozatában üdvözölte a közös energiabeszerzésre irányuló mechanizmus létrehozást, amely véleménye szerint fontos előrelépés az energiaellátás zavarainak elhárítását célzó, tagországok közötti együttműködés szempontjából. Áttörésnek nevezte azt a megállapodást, amely szerint az Európai Bizottság javaslatot dolgoz ki az energiahordozók árplafonjának meghatározására az energiaiparral együttműködve.



Olaf Scholz német kancellár közölte, hogy Németország és más tagállamok rendkívül kétkedők az árszabályozással kapcsolatban. Azt mondta, a téma még visszakerül a következő tanácsülések asztalára.



Emmanuel Macron francia elnök elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság felhatalmazást kapott a közös energiabeszerzés megszervezésére. Véleménye szerint a közös és hosszú távú szerződés a legjobb eszköz a gázárak csökkentésére. Fontosnak nevezte az energiadiverzifikációt, aminek érdekében már most meg kell kezdeni a tárgyalásokat az olyan potenciális ellátókkal, mint Norvégia, az Egyesült Államok, vagy Katar.



Mario Draghi olasz miniszterelnök szerint Európának most van lehetősége arra, hogy közös fellépéssel hatékonyan korlátozza a gázárakat. Azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság májusban bemutatni tervezett energetikai stratégiájában szerepelnie kell a villamosenergia árának a gázáraktól való függetlenítésének.



Az uniós csúcstalálkozó első munkanapján elfogadott zárónyilatkozatban a tagországi vezetők hangsúlyozták: a bevezetett szankciók képesek arra, hogy meghiúsítsák Oroszország képességét az Ukrajna ellen indított agresszió folytatására, azonban az intézkedések széles körű betartására van szükség. Az Európai Tanács felszólította Moszkvát, hogy állítsa le a háborús bűnnek minősülő támadásokat, tegye lehetővé humanitárius folyosók létrehozását, biztosítson hozzáférést a humanitárius segélyekhez és engedje szabadon a túszokat.



Az uniós tagállamok vezetői elkötelezték magukat amellett, hogy támogatást nyújtanak az ukrán kormánynak azonnali szükségletei kielégítéséhez, és a háború végeztével a demokratikus Ukrajna újjáépítéséhez.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki videókapcsolaton keresztül vett részt az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek tanácskozásán, azt mondta: az Oroszországgal folytatott háború az értékek összecsapása, amelyben Ukrajna méltónak bizonyult az európai uniós tagságra.



Az ukrán elnök megköszönte, hogy az EU katonai és humanitárius támogatást nyújt országának, ugyanakkor hangsúlyozta, az EU lassan reagál, és késik az újabb szankciók kivetésével Moszkva, és különösen az orosz energiaszektorral szemben, amely "Vlagyimir Putyin orosz elnök hadigépezetét táplálja".



MTI