Szijjártó: nem az ukrán elnökkel, hanem a magyar baloldallal van vitánk

2022. március 26. 14:45

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint "nekünk nem Volodimir Zelenszkij elnökkel van vitánk", hanem a magyar baloldallal.

Közösségi oldalán szombaton a magyar diplomácia vezetője Zelenszkijről azt írta: ő Ukrajna elnöke, természetes, hogy neki Ukrajna és az ukrán emberek érdeke az első.

"Nekünk pedig nincs fontosabb" Magyarország és a magyar emberek biztonságánál - folytatta. "Ezért nem hajtjuk végre követeléseit: nem küldünk fegyvereket, nem engedjük át hazánk területén a fegyverszállítmányokat és nem szüntetjük meg az energiahordozók beszállítását Magyarországra" - fogalmazott.

"Nekünk a magyar baloldallal van vitánk", melynek vezetői világossá tették: "ők végrehajtanák Zelenszkij elnök összes követelését, ezzel pedig bele is vinnék Magyarországot a háborúba, annak árát pedig a magyar emberekkel fizettetnék meg" - írta.

A tét tehát világos április 3-án: "a békét és biztonságot garantáló jobboldal vagy az országot azonnal háborúba keverő baloldal!?" - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában arról is beszélt, hogy a baloldali ellenzék vezetői az elmúlt másfél napban világossá tették, teljesítenék az ukrán elnök minden követelését leállítanák az Oroszországból Magyarországra irányuló energiaszállításokat, ezáltal veszélyeztetnék az energiaellátás biztonságát és hatalmas áremelkedést kockáztatnák. Emellett fegyvereket is szállítanának Ukrajnának és engedélyeznék a Magyarországon keresztül történő fegyverszállítást is. "Ez rendkívül veszélyes" - jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve: a fegyverszállítmányokkal Magyarországot azonnal belesodornák a háborúba.

"Ezt meg kell akadályozni" - szögezte le a külügyminiszter, aki szerint így április 3-án egyértelmű a választás: aki békét és biztonságot akar, az a Fideszre szavaz. Aki a baloldalra szavaz, az azt kockáztatja, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba - mondta Szijjártó Péter.

MTI