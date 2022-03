Kunhalmi Ágnes megszépítette a múltat

2022. március 27. 11:00

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke szerint a baloldal is megtartaná a 13 havi nyugdíjat, amit annak idején csak azért nem tudtak tovább folyósítani, mert a baloldal elveszítette a választásokat. Csakhogy mindez nem fedi a valóságot, hiszen a Gyucsány-Bajnai kormányok vették el a 13. hai nyugdíjat, amit aztán az Orbán-kabinet adott vissza az embereknek. Márki-Zay Péter mindezt felelőtlen intézkedésnek nevezte.

Az MSZP társelnöke az ATV esti műsorának nyilatkozva először arról beszélt, hogy ha hatalomra kerülne, akkor a baloldal nem szüntetné meg a 13. havi nyugdíjat. Kunhalmi szerint „nem mond igazat, aki mást állít”. Ezután a kétezres évek szocialista kormányaira utalva a politikus úgy fogalmazott: „a 13. havi juttatást azért nem folyósítottuk tovább, mert leváltottak bennünket”.

Kunhalmi Ágnes előbbi állítása legalábbis megkérdőjelezhető, utóbbi viszont cáfolható.

A 2008-as világválság ugyanis rövid úton térdre kényszerítette a magyar gazdaságot, az akkori baloldali kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően jelentős és gyors kiigazításra volt szükség. Gyurcsány Ferenc és kormánya azonnal brutális erejű megszorításokat tervezett el, és ezt “reformnak” nevezték el. Számos jóléti lehetőség megszüntetése, korlátozása mellett eltörölték például a 13. havi nyugdíjat, mégpedig két lépcsőben.

Először 2008 végén szigorították a juttatás feltételeit és korlátozták az összegét. Ezután, 2009 márciusában a kormány újabb törvénytervezetet nyújtott be, amely már a 13. havi nyugdíj teljes megszüntetését irányozta elő.

Mind a két jogszabályt – szemben Kunhalmi Ágnes mostani állításával és Gyurcsány felesége, Dobrev Klára korábbi nyilatkozataival – az MSZP készítette elő, mégpedig Gyurcsány Ferenc vezetésével. 2009 márciusában ugyanis a liberálisokkal együtt a szocialisták garantálták annak a kormánynak a többségét, amelyben Gyurcsány volt a miniszterelnök.

A 13. havi nyugdíj eltörlését végül 2009 májusában szavazta meg a törvényhozás, s akkor már Bajnai Gordon volt a kormányfő. A juttatás 2009. július elsejével szűnt meg.

A parlament honlapján megtalálható a 2009. május 11-i névszerinti szavazás eredménye. Ebből kiderül, hogy az MSZP-frakció megszavazta a 13. havi nyugdíj megszűntetéséről szóló javaslatot, köztük olyanok is, mint: Botka László, Gőgös Zoltán, Gyurcsány Ferenc, Korózs Lajos, Molnár Gyula, Szanyi Tibor, Varju László. De az SZDSZ is együtt szavazott az MSZP-frakcióval, köztük Magyar Bálint.

A választók egy évvel később, 2010 tavaszán váltották le a baloldalt, tehát Kunhalmi visszaemlékezésével ellentétben még véletlenül sem a szavazópolgárok döntése miatt törölték el a 13. havi nyugdíjat, aminek a baloldal kezdeményezésére, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon irányítása alatt, az SZDSZ támogatásával, a baloldal miatt lett vége.

A baloldalt 2010-ben váltó Fidesz–KDNP-kormány már a kezdet kezdetén rögzítette, hogy garantálja a nyugdíjak értékállóságát, és e vállalást a gazdaság aktuális helyzetétől függően számos pluszjuttatással toldotta meg.

Több alkalommal például utalványt kaptak az idősek:

2016-ban, karácsony előtt tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt vehettek kézhez a nyugdíjasok.

A kormány egy évvel később ugyanilyen összegű különjuttatásról határozott.

2018-ban húsvét előtt vitték ki a postások a boltokban elkölthető bónokat.

Ezt követte 2019-ben a fűtésszezon kezdetén kiküldött rezsiutalvány.

Minden egyes évben nagyjából 20-25 milliárd forinthoz jutottak így a nyugdíjasok.

A gazdaság 2017-től pörgött fel igazán, az volt az első olyan esztendő, amikor prémiumot fizetett az állam a nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

Ilyen juttatást 2018-ban és 2019-ben is folyósított a kincstár, utóbbi alkalommal már az ötvenmilliárdot is túllépte a 2,6 millió jogosulthoz eljuttatott összegek együttes nagysága.

2020 kivételt jelentett, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a gazdaság teljesítménye visszaesett, ám a tavalyi esztendő kiemelkedő eredményt hozott, s ez a nyugdíjasoknak fizetett prémium összegén is meglátszott.

A kormány döntése nyomán 2021-ben minden érintett a lehetséges legnagyobb összeget, nyolcvanezer forintot kapott kézhez prémium címén. Összességében kétszázmilliárd forint feletti összeg került tavaly novemberben a nyugdíjasokhoz.

A juttatást tehát a baloldal vette el. Az Orbán-kormány éppen ellenkezőleg járt el: a kabinet a koronavírus-járvány kirobbanása után nem sokkal, 2020 tavaszán döntött a 13. havi juttatás visszaállításáról.

Kunhalmi Ágnes állítja: ha kormányra kerülnek, akkor ők is megtartanák a 13. havi nyugdíjat. Mindennek azonban maga Márki-Zay Péter mond ellen. Kijelentette: „Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette mondjuk a 13. havi nyugdíjat”– magyarázta korábban Márki-Zay, aki a 2009-es válságkezelésnek nevezett megszorítássorozatról azt mondta, hogy „a fenntarthatatlan helyzetet a Bajnai-kormány kezelte, megszüntette a 13. havi nyugdíjat, elkezdte az államháztartást rendbe tenni, megszorító intézkedéseket vezettek be. […] Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett”.





hirado.hu