Amerikai cégháló is finanszírozza Márki-Zay kampányköltéseit?

2022. március 27. 11:40

Akár a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját is felvetheti, hogy nemrég Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász cége állta Márki-Zay Péter és csapata egyik számláját. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábban elismerte, hogy valóban dolgoznak a kampányán Bajnaiék, de anyagi támogatásról eddig nem volt szó.

Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász céghálója nemcsak szakmailag segíti Márki-Zay Péter kampányát, de úgy tűnik, annak finanszírozásából is részt vállal – írta az Index.

Mint ismert: az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje nemrég elismerte, hogy neki dolgozik az az amerikai hátterű cégcsoport, amely külföldön profilozza a magyar választói adatokat. Márki-Zay Péter ugyanis arról beszélt, hogy az amerikaiak által támogatott DatAdat cégcsoport is segíti miniszterelnök-jelölti kampányát.

Most azonban az is kiderült, hogy ez a segítség anyagi támogatásban is tetten érhető. Történt ugyanis, hogy március 17-én Márki-Zay Péter Vecsésre látogatott, hogy részt vegyen a helyi ellenzéki jelölt, Fricsovszky-Tóth Péter kampányrendezvényén. Az esemény után egy társasággal beültek a helyi közösségi házban működő étterembe, de az étkezés után – amit az Index.hu értesülései szerint egy nappal korábban rendeltek meg 25-30 főre – kiderült, hogy nem helyben, hanem később, utalással akarták kifizetni. Az Index birtokába került számlát annak a DatAdat Professional Kft.-nek a nevére állíttatták ki, amely Bajnaiék adathalász cégcsoportjának a központi vállalata, és Ficsor Ádám volt baloldali titkosszolgálati miniszter, valamint maga Bajnai Gordon tulajdonában van.

Az Index.hu úgy tudja, hogy a DatAdat nem egyenlítette ki a számlát a fizetési határidőig, de végül pár nap csúszással megérkezett a pénz.

Azért tűnik érdekes kérdésnek, hogy egy Márki-Zay Péter hivatalos kampánykörútján keletkezett számlát miért a DatAdat rendez, mert ez felvetheti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját.

Bajnai Gordon és Ficsor Ádám cégcsoportja ezer szállal kötődik az amerikai Demokrata Párt balszárnyához, amelynek legfontosabb alkalmazottai mind az önmagukat „progresszív demokratának” mondók táborából kerültek ki. A DatAdat tevékenységét nemigen hirdetik, a kliensek egymásnak ajánlják a kizárólag a „progresszív ügy” előmozdításán dolgozó vállalatot.

A választókat profilozzák, de erről nem tájékoztatják őket

A volt miniszterelnök és Ficsor Ádám datadatos cégcsoportja ezer szállal kötődik a Demokrata Párthoz, mint a Datad.at tájékoztatási igazgatója, Patrick Frank fogalmazott: annak is a szélsőbaloldali szárnyához – írta korábban az Index. A cégcsoport tevékenységének lényege, hogy „profilozzák” a választókat feltehetőleg azok tudta és explicit beleegyezése nélkül.

A volt titokminiszter, Ficsor Ádám erről egy, az Index birtokába került felvételen elmondta: „és amit csinálunk, hogy egyfajta CRM-et építünk erre, ahol mi látjuk, kit mi érdekel, mik a témák ott.

Minél többet kell tanulni az emberről, hogy aztán át tudd fordítani”.

A DatAdat tájékoztatási igazgatója azt is mondta: „Nagyon komoly hálózatunk volt a Demokrata Pártban, hogy valamilyen szintű befolyással bírjunk, amikor szakembereket kell bevonnunk a kampányok különböző részei során.” Maga Frank is az ActBlue nevű szervezet tájékoztatási igazgatója volt korábban, ami szavai szerint „a baloldal adománygyűjtó erőműve” Amerikában. Bajnaiék cégének tájékoztatási igazgatója emellett Barack Obama újraválasztási kampányában is dolgozott, regionális területi igazgatóként.

Bajnai és Ficsor cége a magyarországi választók adatait külföldre – többek között Ausztriába és Észtországba – viszi. A balti állam ugyanis GDPR-paradicsomként híresült el, ahol nem ellenőrzik megfelelően a megszerzett személyes adatok legális felhasználását. Így a Datapraxis OÜ nevű észtországi fiókvállalatukon keresztül Bajnaiék, valamint a cégben szintén érdekelt és régóta az amerikai demokraták vezető köreinek dolgozó barátaik, Mark Steitz és Laura Quinn, lényegében azt csinálnak a magyar választók adataival, amit csak akarnak.

Az is beszédes, hogy az Index információi szerint a DatAdat Ausztriából végzi a magyar ellenzék kampányát segítő munkáját.

A DatAdatnál sem igen csinálnak titkot a cég és annak vezetőinek amerikai hátszeléből.

Egy, a Wikileaks által közzétett diplomáciai táviratból – amelyet a követség küldött Washingtonba, és amelyet a CIA-hoz, az amerikai védelmi minisztériumba és a külügybe is eljuttattak – kiderül, hogy a Bajnai-kormány leendő tagjai közül az amerikaiak különös figyelmet szenteltek Ficsor Ádámnak.

A titkosszolgálati miniszternek jelölt és annak meg is választott Ficsorról azt írták, hogy jó kapcsolatot ápol a nagykövetséggel, és érdemesnek találták rá, hogy részt vegyen az amerikai külügyminisztérium külföldieknek szóló vezetői programjában (IVLP – International Visitors Leadership Program) is – számolt be minderről az Index.

hirado.hu