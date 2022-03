Bánkitó Fesztivál - Bejelentették az első fellépőket

2022. március 27. 12:55

Bangkoki neo-soul és anatóliai rock is lesz, valamint a nigeri Mdou Moctar is fellép az idei Bánkitó Fesztiválon, amelyet július 13. és 16. között rendeznek meg - közölték a szervezők az MTI-vel.

Mdou Moctar tavalyi Afrique Victim című lemeze szinte valamennyi év végi listán szerepelt. A tuareg gitáros eddigi legfontosabb anyaga a kortárs szaharai zene újraértelmezése, amely nem csak zeneileg előremutató, de a költői meditáció, a szerelem és a vallás mellett felszólal az egyenlőtlenség, Nyugat-Afrika kizsákmányolása ellen, valamint szót emel a női egyenjogúságért - olvasható a közleményben.

A nigeri zenész először jön Magyarországra és július 16-án szombaton ad koncertet a fesztiválon. Ugyanezen a napon mutatkozik be a Middlemist Red & The Wild Bunch Orchestra, amely erre az alkalomra áll össze. Ugyancsak július 16-án a Tószínpadon játszik az anatóliai rockot képviselő Nasip Kismet és a hazai színtér legsötétebb elektronikáját játszó Superflake is.

Egy nappal korábban, július 15-én pénteken a bangkoki énekes-dalszerző, Phum Viphurit ad műsort. Ő 2018-ban futott be Lover Boy című slágerével, amely már 85 millió megtekintésnél jár a YouTube-on és nagy szerepet játszott abban, hogy 2019-ben Phum európai, amerikai és ázsiai turnéja is teltházas lett. Szintén 15-én játszik a Carson Coma, az Elefánt, a Csaknekedkislány, továbbá Beton.Hofi, valamint a 6363.

2018-ban Krúbi alig ismert fiatal tehetségként mutatkozott be a Bánkitó Fesztiválon, idén a csütörtöki, július 14-i nap fő fellépője lesz a Platon Karataev, a Bohemian Betyars és a Ricsárdgír társaságában. Aznap zenél továbbá Szalai Anna & Dorozsmai Gergő a Tószínpadon, valamint a kilenctagú, zenészekből, rendezőkből, producerekből álló, többnemzetiségű k-pop kollektíva, a Balming Tiger, a hazai színtérről a Jazzbois, Co Lee, Filo, gyuris és az Ibbigang.

A külföldi fellépők mellett a rendezvény idén is átfogó képet nyújt a legaktívabb underground elektronikus hazai színtérről a Borona színpad tánctereiben. Szerdán a dtnb, safety%dance, Acideal Live és Toro Lomo zenél, csütörtök a szelektorok napja, ezen a napon a Suhaid-Crimson-Stanley Maneuver trió pakolja a lemezeket. Péntek a kísérleti elektronikák, a keményebb zenék, és a techno napja Dalmata Daniel és Exiles, AIWA, Dj Syncbutton és obwigszyh Live műsorával, szombaton, az utolsó napon mások mellett Adis is OK, Vedat Akdag, Gnork & Route 8 Live hallható, a fesztivál végszavaként egy egész éjszakányi house, tech, electro, trance folyam lesz.

MTI