Súlyos nyomot hagy az oroszok lelkén is a háború

2022. március 28. 11:02

Sokan a lelki betegségük romlásáról számolnak be, megerősítik ezt, hogy a háború kitörésével megugrott az antidepresszánsok forgalma, nagy hiány alakult ki, pedig az alapvető gyógyszereket nem érintik az Oroszország elleni szankciók. Az orosz társadalom számottevő hányada valamilyen mentális betegségben szenved. Az Ukrajna ellen indított invázió okozta stressz sokuk állapotát rontotta, és a pánikvásárlások miatt elakadt a gyógyszerellátásuk. Állapotuk vélhetően lázmérője a társadalom jelentős részét érintő lelki traumának – írja a The Moscow Times cikke alapján a napi.hu.

Többen is arról számoltak be, hogy a háború megindítása után romlott a lelki egészségük, erősödött a depressziójuk, a szorongásuk az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta őket. A baj jele, hogy február 28. és március 6. között négyszeresére nőtt a patikákban az antidepresszáns készítmények forgalma. A Kommerszant napilap azt írta erről, hogy ez a „kezdete a tömeges depressziónak”.

Az olyan személyek, akik egyébként is valamilyen mentális betegségben szenvednek, nem tudnak igazodni a háborús és a gazdasági felforduláshoz, és gyorsan maguk alá zuhanhatnak – mondja egy moszkvai magánklinika pszichiáter-tulajdonosa, akinek intézménye havonta 500 beteget lát el. Az elmúlt hetekben gyakorlatilag napi 24 órában a hét minden napján próbálta támogatni a betegeit, hogy valahogy elboldoguljanak mindennapi életüket felforgató történésekkel. Sokszor azonban az orvostudomány sem tud rajtuk segíteni. A betegek szorongásának erősödésén túl súlyosbítja a helyzetet, hogy gyógyszerhiány alakult ki és a készletek ára az égbe szökött.

Pánikvásárlásokról érkeztek hírek, sokan attól tartanak, hogy nem tudják majd beszerezni megszokott, nélkülözhetetlen gyógyszereiket. A pszichiáter arról számol be, hogy előbb 30-40 százalékkal megdrágultak a kezeléseiben használt készítmények, majd egyszerűen elfogytak. A gyógyszergyártók és orosz forgalmazóik szerint a legalapvetőbb készítmények nem szerepelnek a tiltólistákon, így azok továbbra is elérhetők lesznek Oroszországban. A jelenlegi ellátási gondokat logisztikai problémákkal magyarázzák. A moszkvai pszichiáter szerint valami hibádzik: a gyártó azt mondja, szállít, a forgalmazó is azt mondja, hogy szállít, mégsem kapni a patikában a keresett készítményeket. Az orosz kormány szerint a hiány oka a pánikfelvásárlás. Eközben az orvosok szerint az orosz gyártók antidepresszáns készítményei messze vannak nyugati megfelelőik minőségétől.

