Gulyás Gergely: Folytatódik a Budapesti útépítési program

2022. március 28. 15:58

Már 366 út újult meg a Budapesti útépítési programban, ami folytatódik – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a XVI. kerületi Hermina út átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón. A Budapesti útépítési program (BUP) folytatódik, az idei kiírások megtörténtek, a XVI. kerületnek pedig már át is utaltak 900 millió forintot a további útépítésekre – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta: 2018-ban a fővárosi Fidesz kezdeményezésére indult a program, amely azt a célt szolgálja, hogy egy európai fővároshoz méltó módon a külső kerületek infrastruktúrája is zárkózzon fel a belvároshoz. Eddig Budapest-szerte 366 utat építettek meg, a XVI. kerületben közel száz földút kapott szilárd burkolatot.

A Hermina út is közel egy kilométer hosszan a BUP támogatásából újult meg – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a főpolgármesterrel ellentétben – aki törölte a kormánypárti polgármesterek által vezetett kerületek útépítéseit a fővárosi útfejlesztési programból – ők nem különböztették meg a kerületeket, így a kormánypárti és a baloldali önkormányzatok is részesültek a támogatásból. Gulyás Gergely utalt arra, hogy a covid-járvány alatt megnőtt a kertvárosi környezet szerepe, és reményét fejezte ki, hogy ha az útépítés folytatódik, akkor még többen költöznek majd a XVI. kerületbe.

Megköszönte Szatmáry Kristófnak, a 13. számú választókerület kormánypárti parlamenti képviselőjének, a BUP koordinálásáért felelős miniszteri biztosnak, hogy méltóképpen képviselte az Országgyűlésben a kerületet, hiszen így az önkormányzattal együttműködve orvosolni tudták a helyiek problémáit. Reményét fejezte ki, hogy a közös munkát a jövőben is folytatják majd. Szatmáry Kristóf arról beszélt, hogy a Hermina út egy zöldfolyosó, hiszen a sashalmi Reformátorok teréről ezen a szakaszon lehet a legkönnyebben megközelíteni az árpádföldi Hermina bringa- és szabadidőparkot. A XVI. kerület nevében köszönetet mondott a támogatásért Gulyás Gergelynek. Kiemelte, hogy a kormány számtalan programot indított a főváros fejlesztésére az elmúlt négy évben, de a BUP az egyik legsikeresebb, ugyanis összesen mintegy 125 milliárd forintot biztosítottak a jogilag nem aszfaltutak megépítésére. Kifejtette, hogy tíz ütemet írtak ki, a támogatásra ötvenhat önkormányzat – köztük tizenhat kerületi – pályázott, és összesen 396 utcát újítottak fel 92 kilométer hosszúságban.

Szatmáry Kristóf megerősítette, hogy a kormány folytatja a BUP-ot, amelyből most öt önkormányzat összesen 1,7 milliárd forintban részesült. Ennek köszönhetően a Kertvárosban újabb tizenhárom utca szépülhet meg – tette hozzá. Kovács Péter polgármester szerint ez az útfelújítás egy nagyszerű példa arra, amikor egy önkormányzat és a kormány közösen gondolkodik és összefog. Kifejtette, hogy a Budapesti Útépítési Programnak és Szatmáry Kristóf közbenjárásának köszönhetően a kerület 263 millió forintot kapott a Hermina út felújítására. Kiemelte: ezt az önkormányzat még mintegy 60 millió forinttal egészített ki azért, hogy a kerékpárosok számára létrehozzanak még három pihenőhelyet és a zöldfelületet is bővítsék. A sajtótájékoztatón Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő is köszönetet mondott azért, hogy a Hermina úti lakók szép és kulturált környezetben élhetnek.

Magyar Nemzet