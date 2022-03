Osztrák jégkorongliga - Győzött a Fehérvár Villachban és 2-1-re vezet

2022. március 28. 22:05

A Hydro Fehérvár AV19 4-0-ra nyert a Villach otthonában az osztrák jégkorongliga (ICEHL) elődöntőjében, így 2-1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban, amely szerdán folytatódik Székesfehérváron.

Elődöntő, 3. mérkőzés:

Villach (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)



a magyar csapat gólszerzői: Atkinson (4.), Sarauer (28.), Campbell (28.), Hári (59.)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2-1 a Fehérvár javára.



Az osztrák liga elődöntőjébe első alkalommal bejutott Fehérvár a csütörtöki nyitányon hosszabbítás után kapott ki Villachban, szombaton pedig otthon 6-3-mal vágott vissza.

Ezúttal már a negyedik percben vezetéshez jutott a magyar együttes, Josh Atkinson a harmad közepéről bombázott a kapuba. A mezőnyfölény a második játékrész nyolcadik percében nyolc másodperc alatt két gólt hozott. Előbb Sarauer Andrew emberelőnyben talált be - a kipattanót kotorta be -, majd Tim Campbell is eredményes volt.

Továbbra is remekül védekezett a Volán, és az utolsó előtti percben Hári János üres kapus góllal állította be a végeredményt, amellyel csapata elvette ellenfele pályaelőnyét.

MTI