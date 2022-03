Marco Rossi: Koncentrálnunk kell az elejétől a végéig

2022. március 29. 10:40

A férfi A-válogatott repülőgépe helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt landolt Belfastban. A csapat a keddi mérkőzésnek otthont adó Windsor Parkban tett egy sétát, majd Marco Rossi és a válogatottban ebben a stadionban debütáló Nagy Ádám részvételével a válogatott hivatalos sajtótájékoztatójára került sor.

Nagy Ádám labdarúgó (b) és Marco Rossi szövetségi kapitány az északír labdarúgó válogatott elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a belfasti Winsor Park stadionban 2022. március 28-án. A magyar labdarúgó-válogatott másnap az észak-írországi barátságos mérkőzésen tartja főpróbáját a júniusi és szeptemberi Nemzetek Ligája-sorozatra. MTI/Szigetváry Zsolt

A sajtótájékoztató elején Marco Rossi elmondta, hogy Gulácsi Péter fájdalmat érzett a jobb lábában a mai edzésen, így mivel már korábban megállapodtak abban, hogy Észak-Írország ellen Dibusz Dénes áll majd a kapuban, felesleges kockázat lett volna a Lipcse kapusát kiutaztatni a csapattal Belfastba. A szövetségi kapitány nehéz mérkőzésre számít az északírek ellen.

– Koncentrálnunk kell majd az elejétől a végéig – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Az északírek ugyan technikailag nincsenek azon a szinten, mint a szerbek vagy a Nemzetek Ligája-ellenfeleink, fizikálisan viszont igen. Ráadásul nemcsak az erő, hanem a kellő gyorsaság is megvan a játékosokban. Érdekes teszt lesz számunkra, mert a hazaiak remekül védekeznek, és igazi harcosok a pályán. Az Európa-bajnok olasz válogatottal is gól nélküli döntetlent játszottak, úgyhogy őszintén remélem, nekünk nem okoznak majd annyi problémát, mint novemberben honfitársaimnak.

Marco Rossi azt is elárulta, hogy a keret mindkét új tagjának, Styles Callumnak és Ádám Martinnak is szeretne lehetőséget adni Észak-Írország ellen, azt azonban nem árulta el, hogy kezdőként vagy csereként szán-e nekik szerepet. A kerettel Belfastba tartó minden játékos egészséges, így a szövetségi kapitány mindenkire számíthat, így a férfi A-válogatottban 2015. szeptember 7-én éppen Belfastban debütáló Nagy Ádámra is.

– Sokat változott azóta ez a stadion, mintha egy teljesen más létesítmény lenne – kezdte a Pisa középpályása. – Emlékszem, akkor még konténerekben öltöztünk a stadion egyik sarkában, most viszont már gyönyörű öltözőnk van. Nagyon örülök, hogy azóta már 58 mérkőzést lejátszottam a válogatottban, holnap pedig egész biztosan kemény meccsünk lesz. Direkt futballt játszó, rakkolós csapat lesz az ellenfelünk. Más típusú mérkőzés lesz, mint a szerbek elleni, ezúttal kontrollálni szeretnénk a meccset, valamint jó és szórakoztató futballt akarunk bemutatni. A lepattanó labdák begyűjtése kulcsfontosságú lesz a találkozón.

A magyar idő szerint kedden 20 óra 45 perckor kezdődő felkészülési mérkőzést az ír Dermot Broughton vezeti. Asszisztensei a szintén ír Darragh Keegan és Neil Doyle lesznek. VAR ezúttal nem fogja segíteni munkájukat.

A meccset az m4sport köztelevízió közvetíti.

mlsz