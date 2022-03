Ukrajnai háború - Kreml: nem lesz ingyen gáz

2022. március 29. 13:12

Moszkva intézkedési tervet dolgoz ki arra az esetre, ha az európai országok felmondják az Oroszországgal kötött gázvásárlási szerződéseket amiatt, hogy Moszkva elvárja, hogy rubelben fizessenek, de ingyen nem fog gázt szállítani - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.

Peszkov – tass

"Nem lesz ingyen gáz" - hangsúlyozta.



"Senki sem fog ingyen gázt szállítani, ez egyszerűen lehetetlen, és csak rubelben lehet érte fizetni" - nyomatékosította.



Peszkov szerint Oroszország érdekelt abban, hogy külföldön értékesítse gázát, és továbbra is megbízható szállító akar maradni. Mint mondta, a külföldi vállalatoknak meg kell érteniük, hogy euróért és dollárért vehetnek rubelt, és ezzel a devizával fizethetnek a gázért, "de facto gyakorlatilag semmi sem változik". Rámutatott, hogy a rubel alapú gázvásárlással kapcsolatos folyamatnak minden lehetőségét a vonatkozó elnöki rendelet értelmében március 31-ig fogják kiszámítani az illetékes orosz intézmények.



A szóvivő az új követelményt "az Oroszországi Föderáció ellen vívott gazdasági háború" miatt megváltozott konjunktúrával és környezettel indokolta.



Moszkvával szemben, az Ukrajna ellen február 24-én indított orosz invázióra reagálva, több tucat ország gazdasági büntetőintézkedéseket léptetett életbe, amelyek a rubelt kibocsátó orosz jegybankot is érintik.



Vlagyimir Putyin orosz elnök március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalan országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra.

Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron". Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik.



Putyin azt mondta, hogy a külföldi fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani a szükséges tranzakciók lebonyolítására, és világos, átlátható fizetési eljárást kell kialakítani számukra, beleértve a rubel vásárlását az orosz devizapiacon.



MTI