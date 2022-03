Labdarúgó NB I - Az idény végéig Molnár Balázs a ZTE FC vezetőedzője

2022. március 29. 15:00

A szezon végéig Molnár Balázs irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg élvonalbeli labdarúgócsapatát.

Az előző szakvezető, Waltner Róbert felmondását pénteken jelentette be a klub, amely akkor még azt közölte, hogy a hátralévő nyolc fordulóban a jelenlegi edzői stáb - vagyis Ferenczi István, Bozsik József és Vlaszák Géza kapusedző - irányítja a szakmai munkát.



A klub honlapjának keddi híradása szerint azonban az utánpótlás-akadémia igazgatója, a 44 éves Molnár Balázs tölti be a megbízott vezetőedzői pozíciót az idény végéig.



A korábbi válogatott középpályás játékosként szerepelt a többi között Zalaegerszegen, Szombathelyen, Spanyolországban és Törökországban is. Az elmúlt négy esztendőben a ZTE FC utánpótlását irányította. A felnőtt csapatnál Ferenczi, Bozsik és Vlaszák segíti a munkáját.

MTI