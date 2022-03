Vb-pótselejtezők - Rossi: Olaszországban tragédia a válogatott kiesése

2022. március 29. 15:10

Marco Rossi szerint Olaszországban tragédiaként élték át az emberek, hogy labdarúgó-válogatottjuk sorozatban másodszor nem jutott ki a világbajnokságra.

"Most mindenki kritizál és mindenki mindent meg akar változtatni, Roberto Mancini egy éve még a legjobb edző volt, amikor Európa-bajnoki címre vezette a csapatot, most pedig sokan hülyének tartják" - fogalmazott az MTI érdeklődésére a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya, aki jelenleg Belfastban az északírek elleni barátságos mérkőzésre készül.



Rossi - aki kifejezetten közeli viszonyt ápol kollégájával, mert játékosként az 1990-es évek közepén két idényen át csapattársak voltak a Sampdoriánál - azonban úgy vélte, a Squadra Azzurra újabb vb-selejtezős kudarca után sem lehet azt mondani, hogy minden katasztrófa lenne az olasz futballban.



"Olaszország továbbra is a legnagyobb futballnemzetek közé tartozik Európában. Ugyanúgy, ahogy Anglia. Ez akkor is igaz, ha a Serie A jelenleg csak a harmadik legerősebb bajnokság a Premier League és a La Liga mögött" - jelentette ki az 57 éves szakember, aki hangsúlyozta, olaszként neki is fájnak a történtek, de külföldön dolgozó szakemberként csak általánosságban tud az olasz labdarúgásról beszélni, mivel őt jelenleg a magyar válogatott érdekli igazán.



A magyar nemzeti együttes a Nemzetek Ligája élvonalát jelentő A divízióban éppen az olaszokkal szerepel azonos csoportban, de Rossi egyelőre arra nem tudott válaszolni, hogy az elbukott vb-pótselejtező milyen hatással lesz a riválisra, mivel az első egymás elleni találkozóra több mint két hónap múlva, júniusban kerül sor.



Az olasz válogatott csütörtökön 1-0-s vereséget szenvedett Észak-Macedóniától az európai pótselejtező palermói elődöntőjében, így története során negyedszer marad le a vb-ről, de most először kétszer egymás után. Szintén negyedszer fordul elő, hogy az Európa-bajnoki címvédő együttes nem jut ki a vb-re: az 1976-ban kontinensbajnok csehszlovákok, az 1992-ben aranyérmes dánok és a 2004-ben diadalmaskodó görögök nem kvalifikálták magukat a soron következő vb-re.



Az NL-ben a magyarok az olaszok mellett az Eb-ezüstérmes angolokkal, valamint a németekkel találkoznak a csoportkör négy júniusi és két szeptemberi fordulójában.



MTI