A magyar állam támogatásával felújított óvodákat avattak Arad megyében

2022. március 29. 15:13

A magyar állam támogatásával felújított három óvodát avattak kedden Arad megyében.

Arad vármegye ősi magyar címere – wikipedia

Az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével (RMPSZ) partnerségben történt. Zimándújfaluban az óvodának és iskolának helyet adó épület bővítése valósult meg, a földszinten egy vizesblokk melléépítésével és a tetőtér beépítésével. A 73,2 millió forintos költségvetésű bővítés eredményeképpen az épület hasznos területe 61 négyzetméterrel nőtt. Az óvoda 35 gyerek ellátását tudja biztosítani. Pécskán a magyar állam 62,4 millió forintos támogatásával újult meg az óvoda épülete, valamint az óvodát és iskolát egyaránt ellátó konyha. A megújult óvoda két csoportban 30 gyermeknek tud ellátást biztosítani.



Arad vármegye a történelmi Magyarországon – wikipedia

Kisperegen 13 millió forintos beruházással az óvodát és egy mellette lévő osztálytermet újították fel, és központi fűtési rendszert építettek ki a korábban használt cserépkályhák helyett.



Mindhárom településen már birtokba vették a gyermekek a felújított épületeket.



Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avatók után az MTI-nek elmondta: a szórványban történő óvodafejlesztések kettős sikernek számítanak, hiszen ezek által a magyar nyelven és a mesevilágon keresztül a közösség asszimilációjával veszik fel a küzdelmet, de emellett a többségi társadalomnak is üzennek. Azt üzenik, hogy jó és eredményes együttműködni a magyarokkal.



A miniszteri biztos elmondta, hogy Zimándújfaluban nemcsak életkor szempontjából, hanem nemzetiségi szempontból is vegyes csoportot talált a magyar óvodában.

Arad vármegye térképe – wikipedia



"Biztos vagyok benne, hogy azok a magyar és román gyermekek, akik együtt járnak egy, a magyar kormány által felújított óvodába, nem a különbözőségeket fogják keresni az életük során, hanem a kelet-közép-európai együttműködésben fognak gondolkodni" - jelentette ki. Azt is hozzátette: a 12 évi nemzeti kormányzás alatt több mint háromezer óvoda épült és újult meg Magyarországon és a környező országokban.



"Ez üzenet a hétvégi választásokra nézve is, hogy ezt az irányt válasszuk" - fogalmazott a politikus.



Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke az MTI-nek elmondta: mindhárom felújított épület önkormányzati tulajdonban van, ám előtte olyan szerződéseket kötöttek, amelyekben az önkormányzatok vállalták, hogy legkevesebb öt évig magyar oktatás zajlik az épületekben. A pedagógusszövetség elnöke hozzátette: az esetek 99 százalékában pozitív hozzáállást tapasztalt a román többségű önkormányzatok részéről is.

MTI