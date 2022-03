Letették a Nemzeti Népegészségügyi Központ új laboratóriumának alapkövét

2022. március 29. 16:48

Letették a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új, legmagasabb biztonsági szintű laboratóriumának alapkövét kedden Budapesten.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új, legmagasabb biztonsági szintű laboratóriuma alapkövének letétele előtt Budapesten, a Nemzeti Népegészségügyi Központban 2022. március 29-én. Az új, európai szintű laboratórium 30 milliárd forintból épül meg. Balról Müller Cecília országos tisztifőorvos. MTI/Mohai Balázs

Az alapkőletétel előtt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, a koronavírus-járvány felhívta a figyelmet arra, hogy bármennyire is előrehaladott a tudomány, még sok az ismeretlen tényező.



A miniszter felidézte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020 januárjában adta ki a koronavírus-járványra vonatkozó figyelmeztetését, az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményei pedig azonnal megkezdték a felkészülést. Január végén megalakult az operatív törzs, és Magyarország Európában az elsők között tett előkészületeket a járvány megelőzésére, késleltetésére.



Ez a járványhullám újra előterébe hozta az esetleges járványok lehetőségét - mondta, hozzátéve: a tanulság az, hogy járványok bármikor kialakulhatnak, és az országos tisztiorvosi szolgálatnak és az NNK-nak világszínvonalú háttérrel kell erre felkészülnie.



Müller Cecília országos tisztifőorvos fontos lépésnek nevezte az új laboratórium megépülését. A létesítmény európai szintű lesz, növelni fogja az ország járványügyi biztonságát, a gyors reagálást, a kiváló szakemberek mellé egy kiváló infrastruktúra is létrejön - méltatta a beruházást.



A szakember szerint Magyarország járványügyi szempontból Európa kapuőre, és ez a laboratórium műszaki és képességi szinten is egyedülálló lesz.



A különböző kórokozók azonosítására, köztük a legveszélyesebbek vizsgálatára, kutatására alkalmas laboratóriumban a legmodernebb mikrobiológiai labor- és képalkotó diagnosztika segíti a szakembereket.



Az új, BSL-4-es szintű (Bio Safety Level) laboratórium 30 milliárd forintból épül meg; az alapkőbe süllyesztett kapszulába egy keddi napilap, egy maszk, az épület látványterve, a támogatási szerződés és egy emléklap került.

MTI