A gázkereskedelem rubelesítéséről tárgyalt Putyin és Macron

2022. március 29. 20:02

Az ukrajnai háborúról folytatott isztambuli orosz-ukrán tárgyalásokról, a humanitárius helyzetről és a gázkereskedelem rubelre történő átállításának kérdéséről folytatott telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata.

Putyin – time.com

A moszkvai tájékoztatás szerint Putyin beszámolt Macronnak arról, hogy az orosz hadsereg Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett ukrajnai háború során milyen lépéseket tesz a humanitárius segítségnyújtás és a civilek biztonságos evakuálása érdekében. A közlemény értelmében a humanitárius kérdésekre a felek kiemelt figyelmet fordítottak.

Macron – ukrinform.net



Az orosz elnök a mariupoli civileknek nyújtott segélyről és az emberek evakuálásáról beszámolva azt hangsúlyozta, hogy a városban kialakult nehéz humanitárius helyzet megoldása érdekében "az ukrán nacionalista harcosoknak fel kell hagyniuk az ellenállással és le kell tenniük a fegyvert".



A felek kitértek arra az orosz döntésre is, hogy az orosz földgázszállításokért rubelben kell majd fizetni.



Putyin március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalan országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra. Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron". Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik.

MTI