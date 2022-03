Fegyveres támadások Tel-Aviv egyik elővárosában, több halott

2022. március 29. 21:28

Fegyveres támadásokat követtek el kedd este Tel-Aviv egyik elővárosában, az első hírek szerint a merényleteknek több halálos áldozatuk van.

Izraeli lapjelentések jelentések szerint a támadás színhelye az ultraortodox zsidók lakta Bnei Brak városka volt.



Elie Bin, a Magen David Adom - a helyi Vöröskereszt - igazgatója a Kan televíziós csatornának elmondta, hogy az elővárosban két különböző helyen követtek el támadást.

"Öt sebesültünk van, négy áldozat a helyszínen, az ötödik pedig a kórházba szállítás után meghalt" - tudatta Bin.



A rendőrség megerősítette a támadás tényét, s egyúttal közölte, hogy agyonlőtték a támadót. De sem a nevét, sem tettének esetleges motívumait nem hozták nyilvánosságra. Egyelőre annyit tudni, hogy feltételezhetően egyedül követte el a támadásokat. Eli Levy, a rendőrség szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy egyelőre vizsgálják, voltak-e cinkosai az elkövetőnek. Letartóztattak egy másik gyanúsítottat, de nem tudni, hogy volt-e köze a támadásokhoz.



A The Times of Israel című lap helyszíni tudósítója rendőri forrásokra hivatkozva arról írt, hogy terrorista támadásról van szó, elkövetője egy 25 éves, Dzsenin melletti településről származó palesztin fiatal férfi.



Hírportálján a lap arról számolt be, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin szervezet egyik vezetője, Musír al-Maszri a Hamász rádióadójának úgy nyilatkozott, hogy "a Tel-Aviv-i hadművelet kiemeli a palesztinok egységét, éljenek bárhol is".



Izraelben egy héten belül ez volt a harmadik fegyveres támadás.



Naftali Bennett izraeli miniszterelnök kedd este azonnal összehívta a biztonsági szolgálatok vezetőit a helyzet értékelésére.



MTI