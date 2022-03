A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről szóló dokumentumfilm

2022. március 29. 23:45

Erős bástyánk nékünk címmel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről szóló dokumentumfilmet mutattak be kedden Budapesten.

A vetítés előtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy történelmi tett volt a felsőoktatási intézmény létrehozása, amely ma a legjobb egyetemek közé tartozik Romániában.



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet a román állam támogatása nélkül alapították - emelte ki.



A felsőoktatási intézmény segít a szülőföldjükön boldogulni akaró embereknek, hogy helyben szerezzenek diplomát - mondta Gulyás Gergely.



"Két évtized elmúltával büszkék lehetünk arra, hogy az álomból valóság lett", a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a túlélés esélyét, a határon túli magyar értelmiség megmaradásának biztosítékát jelenti - fogalmazott a miniszter. Köszönetet mondott mindenkinek, aki azért dolgozik, hogy működhessen a felsőoktatási intézmény.



Amíg Magyarországnak polgári kormánya van, addig nem fog megszűnni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatása - hangoztatta Gulyás Gergely.



Úgy vélekedett, hogy a felsőoktatási intézmény már a létrehozásakor is elsősorban a reményt jelentette, és azóta is ezt képviseli.



Azt mondta, a rendszerváltoztatás idején abban bíztak, hogy a kommunista diktatúra végével nem csupán a diktatúra szűnik meg, hanem az az elnyomás is, amely "egyenesen következett a kisebbségi létből".



Sajnos azonban ezek az álmok hamar szertefoszlottak - jelezte. Az 1990 márciusában lezajlott marosvásárhelyi pogrom világossá tette, hogy a magyar nemzetiség elnyomása nem szűnt meg - emelte ki a miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, egyértelművé vált: a magyar állam segítségére is szüksége van az erdélyi magyarságnak ahhoz, hogy megmaradjon.



Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány alapítója úgy vélekedett, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozása történelmi igazságtétel volt, és a felsőoktatási intézmény mind a mai napig ennek a bizonyítéka.



Azt mondta, hogy hálásnak kell lenni az egyetemért dolgozóknak, a felsőoktatási intézmény alapítása és működtetése ugyanis sok áldozatot követelt.



A politikus azt hangoztatta, hogy számára a nemzeti összetartozás erejét mutatja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.



Azt bizonyítja, hogy létezik folytonos magyar nemzetpolitika - tette hozzá.



Megjegyezte: bízik benne, hogy ötödik Orbán-kormány is lesz. Németh Zsolt kijelentette: odafigyelnek a külhoni magyarokra, akik számíthatnak rájuk.



A nemzeti összetartozás ereje sok intézkedésben megnyilvánul - vélekedett.



A külügyi bizottság fideszes elnöke azt mondta, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt a magyar kormány első olyan jövőbe mutató programja, amely "egyértelműen bizonyította, hogy vannak eszközeink, és hogy tudunk nagy léptékben gondolkodni".



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem arról szól, hogy "merjünk álmodni". A felsőoktatási intézmény volt az első nagy megvalósult álom, amelyet remélhetőleg még sok követ majd - hangoztatta Németh Zsolt.



Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szenátusának elnöke úgy fogalmazott: ha valaki azt mondja, hogy az oktatás sokba kerül, akkor nézze meg, mennyibe kerül a tudatlanság.



Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora szerint kijelenthető, hogy már létezik önálló, az erdélyi közösség kezében lévő magyar felsőoktatás.



Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a felsőoktatási intézmény húszéves történetében a hit, az erő és az eltökéltség játszotta a főszerepet.

MTI